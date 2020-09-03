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影／公館客庄陶藝饗宴 千人彩繪老鼠存錢筒開始報名
苗栗縣公館鄉公所連續5年推出公館鄉藝術文化節，今年並以「2020公館客庄陶藝饗宴」為主軸，12、13日兩天將在苗栗特色館推出「千人彩繪陶瓷」、「陶藝創作擂台」等系列活動，千人彩繪有 500個名額開放網路報名，今天中午12點開始受理，縣府、鄉公所歡迎各地鄉親踴躍參與，體驗陶藝及客庄文化。
苗栗縣長徐耀昌、公館鄉長曾美露等人上午在縣府大廳為今年的「2020公館客庄陶藝饗宴」宣傳，號召各地民眾一起來公館參加活動，體驗千人彩繪，透過DIY製作個人專屬、獨一無二的老鼠存錢筒，參加者還可獲得馬克杯、 旅行收納袋等紀念品。
曾美露表示，12日登場的千人彩繪活動保留380個名額給公館鄉親，另外500個名額開放網路報名，當天並有120個現場報名名額。
另外安排在13日推出的「陶藝創作擂台」分為親子組、社會組，全國各地只要喜愛陶藝創作、捏陶的民眾不分年齡都可報名，各組前三名得主可獲獎金、獎盃，前三名獎金分是8000元、6000元、3000元，報名至10日下午5點止。
兩天活動還安排客家技藝競賽、農村創意展示會、陶藝大師特展、公益手作DIY新丁粄鑰匙圈等節目；其中客家技藝競賽於12日下午進行，安排多項客家技藝項目如滾鐵圈、跌聖筊等；13日晚間還有燦爛星光晚會活動，邀多組表演團體接力演出，其間穿插摸彩及煙火秀。
相關活動訊息及報名資訊可上公館鄉公所全球資訊網站、報名活動網站https://lc.jil.tw或電洽037-222210#162公館鄉公所社會課。
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