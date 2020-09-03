老街溪流域整治工程 環北橋至高速公路橋明年4月治理完

桃園市府推動老街溪流域整體整治計畫，其中老街溪上游平鎮鐵騎段已全部完成，後續分為短、中、長期計畫三階段計畫進行，短程計畫兩鐵通勤段已動工，預計明年4月前完成老街溪環北橋至高速公路橋的治理；全段2023年完工，將老街溪打造為為結合前瞻治水與現代都市的美麗河流。

桃園市長鄭文燦今天早上偕同經濟部水利署長賴建信視察「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」(兩鐵通勤段)時表示，老街溪主流22公里，流經中壢市區、捷運站A20、21、22相連到青埔的高鐵車站，下游更是未來桃園航空城邊界河川，以往老街溪環北橋以下多是農業區土地，所以沿岸並未有足夠的通洪斷面與保護標準，但隨著捷運站與航空城的區段徵收，老街溪必須將前瞻治水與現代都市的生態結合，才能達到國際級的城市。

老街溪上游平鎮鐵騎段已完成，從上游石門大圳相思仔步道、經過三座紅磚糯米橋（安樂橋、鎮南僑、伯公潭橋）、八角塘與新光吊橋至開蓋廣場，開蓋廣場下游部分計畫營造兩鐵通勤段（環北橋與領航南路）、西城譯道段（航空城四周）與水鳥飛逐段（大園都市計畫至許厝港出海口）三階段的短、中、長期計畫，兩鐵通勤段目前已動工，預計明年4月前完成環北橋至高速公路橋的治理。

經濟部水利署補助前瞻計畫「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」總經費8.3億元，整個捷運、高鐵與航空城，藉由老街溪河川堤防與自行車道串連，沿河川而行，工程設計內容除了滿足50年不淹水的目標，施做固床工基礎與砌石護岸外，還兼顧保護次生林，維持現有的生態棲地，在環北橋下設置魚鱗工法增加河道曝氣與溶氧，並引用農田排水讓民眾近水親水。