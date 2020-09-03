新竹生活節「城市之森」周末登場 一起聽歌逛質感市集

2020新竹生活節今年規劃「城市之森」與「國際日」兩大主軸，城市之森將於5、6日在新竹公園登場，邀請金曲歌后以莉‧高露、金曲歌王王宏恩等10組知名音樂團體表演，還有7場親子五感體驗，包括聽故事、做瑜珈、手作飲品與創意市集可逛。

市府今舉辦記者會，市長林智堅說，市府辦新竹生活節今年邁入第6年，希望讓民眾卸下平日工作沉甸甸的壓力，假日有個放鬆的好去處。

林智堅說，今年生活節在有百年歷史的新竹公園登場，園內有許多歷史建築與老建物，市府不僅將其保留，還進行活化，除透過公共建設導入讓生活環境變好，也透過舉辦各種藝文活動，帶給民眾更好的生活。活動當天邀請民眾來聽音樂、逛市集、親子體驗活動，共度美好時光。

文化局指出，新竹生活節中先登場的是「城市之森」活動，從5日下午3點起在新竹公園圓形草地廣場的「城市之森舞台」，將有10 組國內知名音樂團體演出，陣容包括金曲獎歌王王宏恩，與金曲歌后以莉‧高露。

演唱陣容還有甫入圍金曲獎最佳樂團獎的神棍樂團、創作樂團Yellow，暖系紓壓民謠歌手黃建為、安妮朵拉、融合母語歌謠與烏克麗麗的「劉阿昌＆打幫你」、外籍朋友組成的「泥灘地浪人」及魏廣晧親子爵士等，風格橫跨親子音樂、復古爵士、流行音樂、民謠搖滾、跨界音樂，是場不容錯過的音樂饗宴。

另外，活動將在風Live House、氣象站前廣場等辦理7場五感體驗活動，邀來風靡台灣15年超大繪本故事團隊的「張爸爸故事屋」、新生代指標性搖擺舞團Naughty Swing、歐美食尚必備的天然手作飲品康普茶手作坊、Easyoga親子瑜珈課程等。