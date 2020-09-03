快訊

社會住宅給誰住？破除自償迷思，追求可負擔租金

清大教授文章罵「沒有人格」 張景森求償200萬敗訴確定

黑鷹失事盡忠守護總長 侍從官黃聖航入祀忠烈祠

中央社 / 苗栗縣3日電

苗栗縣政府今天在貓貍山忠烈祠舉行秋祭聯合祭典，並安排黑鷹直升機失事因公殉職苗栗子弟、空軍中校侍從官黃聖航入祀忠烈祠，黃聖航家屬和部隊同袍多人出席，場面莊嚴哀榮。

黃聖航生前擔任已故參謀總長沈一鳴侍從官，109年1月2日陪同總長等高層軍官搭乘空軍黑鷹直升機，前往宜蘭東澳嶺雷達站探視戰備部隊，途中不幸失事，包含總長及侍從官在內8名軍士官因公殉職；黃聖航遺體被發現時，雙手環抱總長沈一鳴，顯見在危急最後關頭仍盡忠守護總長，事蹟令人動容。

縣府民政處長彭基山表示，黃聖航罹難後，家屬希望骨灰能放在總長旁「永久陪侍相伴」，經徵得沈一鳴妻子同意後，骨灰安厝在五指山國軍公墓；因其英勇盡忠護事蹟，經縣府提報內政部獲准牌位入祀忠烈祠。

彭基山指出，今年春祭聯合祭典因逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，為求入祀儀式隆重，延後至九三軍人節秋祭聯合祭典辦理，更具意義。

儀式由縣長徐耀昌擔任主祭官，帶領各界代表默哀1分鐘，悼念這名優秀的苗栗子弟，黃聖航的母親、胞兄黃聖裕、縣議員徐功凡及部隊同袍多人出席，在國軍儀隊引領下，黃聖裕手捧弟弟牌位進入忠烈祠安奉，現場面莊嚴隆重。

與黃聖航情同手足的縣議員徐功凡指出，家屬在許多親友的陪伴與關懷下，已逐漸走出傷痛，感謝國防部、內政部和縣政府等單位讓黃聖航牌位入祀忠烈祠，「讓他多了一個家」，也讓社會大眾更了解他在生命最後一刻，仍盡忠職守、守護總長的英勇事蹟。

忠烈祠 黑鷹直升機 沈一鳴

延伸閱讀

影／殉職陸軍飛官、新北警入忠烈祠 家屬掩面淚崩

台中工廠火警殉職 消防小隊長謝志雄入祀北市忠烈祠

黑鷹殉職／中將洪鴻鈞入祀太武山忠烈殿 93歲洪母：我把兒子送給國家

影／空軍中校黃聖航入祠苗栗忠烈祠 引魂一擲就聖筊

相關新聞

新竹生活節「城市之森」周末登場 一起聽歌逛質感市集

2020新竹生活節今年規劃「城市之森」與「國際日」兩大主軸，城市之森將於5、6日在新竹公園登場，邀請金曲歌后以莉‧高露、...

桃園大溪區公所人口及住宅普查所掛牌 11月8日開始普查

桃園市大溪區公所區長陳嘉聰表示，11月8日開始人口及住宅普查，為推動普查作業，公所已經在成立人口及住宅普查所，大溪區受訪...

竹縣積極防疫獲獎 提醒民眾10月5日公費流感疫苗開打

因應新冠肺炎疫情，新竹縣政府1月成立應變中心，啟動各局處、13鄉鎮市公所、衛生所防疫人員跨區支援機制，並協調縣內6大醫院...

草漯沙丘風吹沙浪美 荒廢建物變身地景館明年1月重生

被喻「台版撒哈拉」的桃園市觀音區草漯(音同踏)沙丘，為全國唯一沙丘地形景觀保護自然地質公園，今年疫情下成為遊客打卡、拍照...

台灣設計展 下月「人來風」新竹

台灣設計展下月一日在新竹市登場，市府結合30間友善商家、規畫6條步道，集結全台及在地設計好手、傳產一同策展，邀大家探訪5...

桃明年總預算拍板 差短137億

桃園市政會議昨天拍板110年度總預算案，歲入編列1249億7700萬元，歲出編列1386億7700萬元，再創歷年新高，歲...

響應國際慢魚運動／苗縣府攜童 放流逾萬尾黑鯛魚苗

苗栗縣復育漁業資源及響應國際慢魚運動，配合2020苗栗海洋觀光季特別安排壓軸的魚苗放流，昨天在通霄鎮新埔漁港放流1萬多尾...

竹北停車場BOT案 立體停車場、首座影城 後年營運

新竹縣竹北市自強七街停車場用地BOT案，除了規畫立體停車場，還引進縣內首座現代化影城，縣長楊文科昨天訪視進度，確認符合預...

桃訂學校40度 停止戶外活動

桃園市國小、國中、高中周一已經開學，雖然已經進入秋季，但白天氣溫仍高，教育局訂定「學校40度」，規範上課時間如果體感溫度...

桃園新闢台灣好行「東眼山線」 年底前免費暢遊東眼山

今年是脊梁山脈旅遊年，桃園市政府新闢台灣好行「東眼山線」9月1日已經通車，從桃園客運大溪總站搭車可直達東眼山，一日券原價...

桃園鐵路地下化核定 市府將成立鐵路地下化推動小組

桃園市長鄭文燦今天說，桃園鐵路地下化綜合規畫獲行政院核定，特別感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌支持，讓地方負擔261億元，...

響應國際慢魚運動 苗栗放流上萬尾黑鯛魚苗

苗栗縣復育漁業資源及響應國際慢魚運動，配合2020苗栗海洋觀光季期間特別安排壓軸的魚苗放流活動，今天上午在通霄鎮新埔漁港...

熱門新聞

比南港、內湖更有條件 侯友宜：打造汐止科學園區

疫情衝擊大 花蓮秀林鄉公所將發鄉民2000元現金紓困

「什麼年代了？」找無包商裝水錶 淡水上百戶竟沒水用

緋聞去職 台南前衛生局長陳怡9月起永康奇美看診

台中大里聯合行政中心僅蓋5層樓？ 區長：將重新規劃

「不怕當老三、只怕沒發展」 苗栗市規畫4大園區

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。