黑鷹失事盡忠守護總長 侍從官黃聖航入祀忠烈祠

苗栗縣政府今天在貓貍山忠烈祠舉行秋祭聯合祭典，並安排黑鷹直升機失事因公殉職苗栗子弟、空軍中校侍從官黃聖航入祀忠烈祠，黃聖航家屬和部隊同袍多人出席，場面莊嚴哀榮。

黃聖航生前擔任已故參謀總長沈一鳴侍從官，109年1月2日陪同總長等高層軍官搭乘空軍黑鷹直升機，前往宜蘭東澳嶺雷達站探視戰備部隊，途中不幸失事，包含總長及侍從官在內8名軍士官因公殉職；黃聖航遺體被發現時，雙手環抱總長沈一鳴，顯見在危急最後關頭仍盡忠守護總長，事蹟令人動容。

縣府民政處長彭基山表示，黃聖航罹難後，家屬希望骨灰能放在總長旁「永久陪侍相伴」，經徵得沈一鳴妻子同意後，骨灰安厝在五指山國軍公墓；因其英勇盡忠護事蹟，經縣府提報內政部獲准牌位入祀忠烈祠。

彭基山指出，今年春祭聯合祭典因逢武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，為求入祀儀式隆重，延後至九三軍人節秋祭聯合祭典辦理，更具意義。

儀式由縣長徐耀昌擔任主祭官，帶領各界代表默哀1分鐘，悼念這名優秀的苗栗子弟，黃聖航的母親、胞兄黃聖裕、縣議員徐功凡及部隊同袍多人出席，在國軍儀隊引領下，黃聖裕手捧弟弟牌位進入忠烈祠安奉，現場面莊嚴隆重。

與黃聖航情同手足的縣議員徐功凡指出，家屬在許多親友的陪伴與關懷下，已逐漸走出傷痛，感謝國防部、內政部和縣政府等單位讓黃聖航牌位入祀忠烈祠，「讓他多了一個家」，也讓社會大眾更了解他在生命最後一刻，仍盡忠職守、守護總長的英勇事蹟。