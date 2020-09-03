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桃園大溪區公所人口及住宅普查所掛牌 11月8日開始普查

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪區公所成立人口及住宅普查所及掛牌。圖／大溪區公所提供
大溪區公所成立人口及住宅普查所及掛牌。圖／大溪區公所提供

桃園市大溪區公所區長陳嘉聰表示，11月8日開始人口及住宅普查，為推動普查作業，公所已經在成立人口及住宅普查所，大溪區受訪查家戶為4000多戶，分43個普查區。普查的用意主要是蒐集住宅、住戶及人口等資料，做為政府規畫政策及措施重要依據，也可以檢視人口及住宅發展成果。

陳嘉聰說，人口及住宅普查每10年舉辦一次，今年是歷年第7次辦理，行政院主計總處是主辦機關，以「普查掌握現在、數據啟動未來」為題，11月8日至11月30日進行實地訪查，除了按過去的紙本填報，11月1日起還開放網路填報還可抽好禮，最高獎項為10萬元禮券

大溪區公所不諱言近年詐騙集團猖獗，增加普查工作難度，這次普查，普查員將遵循「三不二會」，「三不」是指普查員不會洩漏個人資料給任何人、不會詢問普查表以外的資料、不會要您提供帳戶或存摺。「二會」是指普查員會佩戴普查員證、會遞送「致受訪戶函」，強化民眾的信任，民眾可以根據這些準則配合訪查作業，提供詳實資料。

詐騙集團 行政院 禮券

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