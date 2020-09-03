竹縣積極防疫獲獎 提醒民眾10月5日公費流感疫苗開打

因應新冠肺炎疫情，新竹縣政府1月成立應變中心，啟動各局處、13鄉鎮市公所、衛生所防疫人員跨區支援機制，並協調縣內6大醫院防疫分工，新增3家新冠病毒檢驗認可機構，積極防疫，獲衛福部疾病管制署頒發「COVID-19防疫貢獻-個案關懷獎」。新竹縣衛生局也提醒，除防疫外，公費流感疫苗也即將在10月5日開打，請符合資格的民眾儘速接種，可有效降低流感流行。

縣長楊文科表示，此次得到中央肯定，是對全縣所有辛苦的防疫同仁的肯定，而新冠肺炎仍在全球蔓延中，隨著時序將進入秋冬，又將面臨流感病毒等疾病感染高峰期，兩種病毒皆是透過飛沫及接觸等途徑進行傳播，除了別忘記接種流感疫苗外，在公共場合也應戴好口罩、勤洗手、保持安全社交距離，持續落實防疫習慣，以達防疫最大效益。

衛生局長殷東成說，接種疫苗是預防流感最有效的方式，除降低感染機會，也可有效減少感染後嚴重併發症及死亡率。去年流感疫苗接種的高峰期，衛生局及醫療院所到各場域設站，提供接種服務，民眾配合施打，流感疫苗接種情形良好，也獲衛福部頒發「108年流感疫苗接種計畫評核績優獎單位-乙組優等獎」。

今年公費流感疫苗即將在10月5日開打，為了使疫苗在流感季來臨前發揮最大效益，請民眾多加留意衛生局、所公告及通知，符合資格的民眾儘速接種，提升流感疫苗接種涵蓋率，保護大家的健康。