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竹縣積極防疫獲獎 提醒民眾10月5日公費流感疫苗開打

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣衛生局提醒，公費流感疫苗即將在10月5日開打。圖／新竹縣政府提供
新竹縣衛生局提醒，公費流感疫苗即將在10月5日開打。圖／新竹縣政府提供

因應新冠肺炎疫情，新竹縣政府1月成立應變中心，啟動各局處、13鄉鎮市公所、衛生所防疫人員跨區支援機制，並協調縣內6大醫院防疫分工，新增3家新冠病毒檢驗認可機構，積極防疫，獲衛福部疾病管制署頒發「COVID-19防疫貢獻-個案關懷獎」。新竹縣衛生局也提醒，除防疫外，公費流感疫苗也即將在10月5日開打，請符合資格的民眾儘速接種，可有效降低流感流行。

縣長楊文科表示，此次得到中央肯定，是對全縣所有辛苦的防疫同仁的肯定，而新冠肺炎仍在全球蔓延中，隨著時序將進入秋冬，又將面臨流感病毒等疾病感染高峰期，兩種病毒皆是透過飛沫及接觸等途徑進行傳播，除了別忘記接種流感疫苗外，在公共場合也應戴好口罩、勤洗手、保持安全社交距離，持續落實防疫習慣，以達防疫最大效益。

衛生局長殷東成說，接種疫苗是預防流感最有效的方式，除降低感染機會，也可有效減少感染後嚴重併發症及死亡率。去年流感疫苗接種的高峰期，衛生局及醫療院所到各場域設站，提供接種服務，民眾配合施打，流感疫苗接種情形良好，也獲衛福部頒發「108年流感疫苗接種計畫評核績優獎單位-乙組優等獎」。

今年公費流感疫苗即將在10月5日開打，為了使疫苗在流感季來臨前發揮最大效益，請民眾多加留意衛生局、所公告及通知，符合資格的民眾儘速接種，提升流感疫苗接種涵蓋率，保護大家的健康。

縣府教育處也表示，開學後防疫不鬆懈，教育處陸續到縣內大型補習班及兒童課後照顧服務中心查訪防疫情形，務必讓落實防疫工作，包括全面配戴口罩，落實量體溫、酒精消毒，確實調查全體員工生的旅遊史並回報，全力防範疫情反撲，也讓家長放心。

新竹縣衛生局準備防疫關懷包發送給居家檢疫及隔離者。記者陳斯穎／攝影
新竹縣衛生局準備防疫關懷包發送給居家檢疫及隔離者。記者陳斯穎／攝影

流感疫苗 衛生局 新冠肺炎

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