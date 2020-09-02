桃園新闢台灣好行「東眼山線」 年底前免費暢遊東眼山

今年是脊梁山脈旅遊年，桃園市政府新闢台灣好行「東眼山線」9月1日已經通車，從桃園客運大溪總站搭車可直達東眼山，一日券原價150元，優惠票價只要120元，由於林務局推出全國12處國家森林遊樂區一次免費入園，從大溪搭乘台灣好行抵達復興區東眼山後，即可免費入園暢遊，市府歡迎喜好登山、自由行旅客搭乘、走入山林。

市府觀光旅遊局指出，位於桃園復興的東眼山國家森林遊樂區面積近1千公頃，擁有綿延3百多公頃的柳杉樹海奇景，園內多條步道適合全家大小一同漫步，疫情期間為鼓勵民眾走進森林，呼吸濃郁芬多精，9月起新闢台灣好行「東眼山線」，起站點在桃園客運大溪總站，沿途行經大溪陵寢、富田農場、慈湖、舊百吉隧道、五路財神廟、大溪老茶廠、角板山行館、東眼山國家森林遊樂區，鼓勵旅客多搭乘大眾運輸工具上山。