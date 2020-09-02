桃園鐵路地下化核定 市府將成立鐵路地下化推動小組

桃園市長鄭文燦今天說，桃園鐵路地下化綜合規畫獲行政院核定，特別感謝總統蔡英文、行政院長蘇貞昌支持，讓地方負擔261億元，綜合規畫核定後由鐵道局進行細部工程設計，他指示市府跨局處成立鐵路地下化推動小組，由副市長李憲明擔任召集人，與鐵道局溝通對接，讓鐵路地下化工程順利推動，預計在工程發包開工後7年通車。

鄭文燦主持市政會議時表示，桃園鐵路地下化計畫總經費1047.93億元，原有2個中央地方分攤方案，一是桃園25%、中央75%，桃園負擔261億元，二為桃園還要再多負擔土地徵收費用，總計為433億元，他特別感謝蔡總統、蘇院長考量桃園建設需求，最後選擇對桃園負擔較輕的方案。

桃園鐵路地下化核定後，由主辦的鐵道局著手細部工程設計，規畫3座既有車站地下化（桃園、内壢、中壢）、増設5座通勤站（鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮），其中新北鳳鳴及平鎮站可望提早完工，以平鎮站提早完工而言，好處是可先讓當地居民享受到軌道便利，同時也可分流人潮，紓解中壢車站的龐大運輸壓力。

桃園市政府配合鐵路地下化計畫，已經在7月完成都市計畫變更，作為土地徵收依據，另沿線場站與附近地區的區段徵收計畫也陸續啟動，未來地上物拆遷補償也要著手準備，市府將成立鐵路地下化推動小組，由李憲明擔任召集人，自己也會視狀況參與會議。

鄭文燦說，鐵路地下化推動小組為跨局處小組，包含捷工、都發、地政、工務、交通、水務、文化與桃園捷運公司等都要找進來，未來包括各車站與附近地區開發設計，軌道進場鋪設等相關問題，成立小組與鐵道局對接，要求彼此溝通沒有障礙。