響應國際慢魚運動 苗栗放流上萬尾黑鯛魚苗

苗栗縣復育漁業資源及響應國際慢魚運動，配合2020苗栗海洋觀光季期間特別安排壓軸的魚苗放流活動，今天上午在通霄鎮新埔漁港放流1萬多尾黑鯛魚苗，縣長徐耀昌帶領小學生將一桶桶魚苗放流入海，宣示為海洋生態永續發展盡心力。

通霄鎮新埔國小全校70多名師生上午總動員參加魚苗放流，今天適逢農曆十五漲潮，為安全考量，放流魚苗以接力方式進行，由徐耀昌、台電中部施工處處長湯榮清、通霄發電廠長李明道、縣議員徐永煌等人將一桶桶魚苗交給學童接駁傳到岸邊，再交由漁民將魚苗放流入海。

學童看著魚苗放流大海開心鼓掌，期待小魚兒平安長成大魚；校方也藉活動進行戶外教學，希望學童能認識家鄉沿岸的魚種，加深環保及海洋保育觀念。

徐耀昌強調，苗栗縣海岸線長達50多公里，縣府積極打造苗栗成為國際慢魚之都，從懂魚、知魚、吃在地、吃當季及學會適量吃魚，建立與海洋共生共榮理念，同時藉由培育漁業資源，讓海洋生態生生不息；呼籲民眾如捕獲較小的魚，請配合生態保育把小魚放回大海，讓魚苗有機會繼續生長，也請民眾勿亂倒垃圾，維護海洋清潔及海中生物的多元生態。