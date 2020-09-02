竹北自強七街立體停車場、首座影城 預計2022年中營運

今天是中元節，新竹縣長楊文科前往竹北市自強七街停車場用地BOT案視察工程進度，並與龍享廣場公司、英城營造公司員工等人，一同祈求工程如期如質完工，目前工程施作進度16%符合預期，縣內首座影城及立體停車場，預計2022年6月開幕營運。

為解決竹北自強南路商圈停車位不足問題，新竹縣政府去年成功招商竹北市自強七街停車場用地BOT案，規畫立體停車場，並引進縣內首座現代化影城，民間投資金額達16億元。

縣長楊文科表示，此案讓竹縣榮獲財政部「非六都地方政府招商卓越獎」第一名肯定，引進15個廳、約1500個座位的現代化影城，將成為新竹地區最大影城，營運後縣民不用大老遠跑到竹市，就能享受到高規格影城服務，並提供500個以上就業機會及帶動周邊產業發展，也規畫300坪公益空間回饋居民，可做親子讀書、公益等，提供鄰里活動使用。

立體停車場部分，可提供599個平面停車位及269個機車停車位，將導入智慧化綠能停車系統，智能辨識車牌、車位在席偵測、多元支付繳費系統等，並搭配未來縣府推出竹縣停車APP使用，讓竹北停車更科技化、找車位更方便。