新竹縣水土保持行動服務車出動 深入鄉鎮46據點宣導

為讓民眾熟悉水保法令，新竹縣政府主動出擊，自9月3日起至10月15日，出動水土保持行動服務車深入13鄉鎮市46個據點，以國、客語雙聲帶宣導「山坡地開發需要合法申請再施作」，專業水保技師也駐點提供諮詢並指導申請流程，歡迎民眾多多利用，以免誤觸法令、荷包失血。

縣長楊文科表示，新竹縣山坡地佔87%，去年民眾因不諳法令違反水土保持法，遭開罰的案件超過200多件，罰鍰從6萬到30萬不等，造成很多民怨，質疑「自己的土地為何不能自主使用？」

楊文科說，水保法規定即便在自己土地，因從事農、林、漁、牧地等開發利用，需要修築農路、整坡，或設置墳墓、堆積土石、開挖土地等，都必需先擬具水土保持計畫或簡易水土保持申報書，由目的事業主管機關轉送水土保持機關的新竹縣府農業處，審核通過後才能進行。水保局每月1次衛星遙測，會將變異點通報各單位，甚至不定期利用無人載具空拍方式，輔助蒐集地表變異資訊。

農業處長范萬釗說，縣府從被動等待民眾申請、或是依法開罰，改為主動出擊進行宣導與輔導。8月22日即啟動第一波「123視障追風協力車協會」水土保持宣導，由視障者與陪騎志工騎著專屬騎心協力車，巡迴芎林、竹東、北埔、峨眉等鄉鎮，騎了50公里，進行水土保持宣導。

范萬釗指出，3日起進行縣內首次深入鄉鎮的宣導活動，希望能藉由水土保持行動服務車主動走入社區，協助民眾填寫相關申請表格，減少民眾舟車勞頓及往返修正填寫錯誤的時間，歡迎有需要的民眾多加利用。