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600多名境外生將返桃園 市府備500間防疫房因應

中央社 / 桃園2日電

桃園市政府預估，9月起將有647名外籍學生陸續返回桃園就讀，市府與5間大型旅館業者合作，預定提供500個房間數，協助1所高中職及6所大學媒合外籍學生，以分流分批形式入住防疫。

桃園市政府今天上午舉行防疫會議，桃園市副市長高安邦指出，因應指揮中心宣布開放境外生返台就讀，桃園市預估將有647名外籍學生自9月起陸續入境，返回桃園就讀，為落實居家隔離檢疫規定，預計提供500個檢疫隔離房間，並請校方掌握學生入境時間，分批安排境外生入住防疫。

桃園市政府觀光旅遊局長楊勝評表示，市府與5間大型旅館業者合作，預定提供500個房間數，協助桃市1所高中職及6所大學媒合學生入住防疫，後續也請校方與旅館業者密切聯繫，掌握學生入境時間，在分批入住的原則下，房間數將能滿足需求。

楊勝評說，桃園市目前一般型及專案型防疫旅館共計11家、1438個房間數；截至目前，入住率接近8成。

防疫旅館

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