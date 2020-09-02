「不怕當老三、只怕沒發展」 苗栗市規畫4大園區

苗栗縣竹南鎮人口直逼苗栗市，市長邱鎮軍喊出「不怕當老三、只怕沒有發展」，委託「苗栗市整體規畫」1年內出爐，初步構想發展軟體、休閒農業、產業、大學特定區4大園區，連接銅鑼科學園區，擘畫苗栗市短、長期發展藍圖。

苗栗市是縣治所在地，人口8萬7823人，落後頭份市10萬3978人，而竹南鎮8萬6879人，也直逼在後，邱鎮軍上任推出福利政策，希望刺激人口成長，補助學生營養午餐每人每餐20元，這學期有7160人享用，1萬元婦女生育津貼，至今296人領取。

邱鎮軍說，苗栗市2018年人口8萬8459人，較2017年減少1.17%，2019年8萬8089人，減少0.42%，今年減少0.30%，福利政策造成人口減少趨緩，但治標不治本，苗栗市條件與頭份市、竹南鎮不同，「不怕當老三、只怕沒發展」，因此委託工程顧問公司1年內完成「苗栗市整體發展規畫」。

苗栗市公所主任秘書邱宏宬指出，苗栗市整體發展規畫研擬產業經濟、公共設施、觀光遊憩、城鄉發展慢活居等策略面向，近程的貓裏休閒農業區案申請中，大坪頂舊營區的電競軟體園區，目前只待石虎調查環境影響評估通過，即可開發上路。

此外，公共造產納骨堂工程今年6月破土，預計明年底完工，後續可以啟動遷墓，配合推動聯合大學特定區計畫，爭取山坡地解編，發展產業園區，一直可以連接到銅鑼科學園區，創造就業機會，打造宜居優質環境，留住年輕人，並吸引外來人口。