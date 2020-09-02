台灣設計展10月竹市登場 跟著新竹獸看展漫遊舊城

台灣設計展Check in新竹-人來風10月1日至11日在新竹市登場，市長林智堅今天宣布，設計展要讓民眾漫步中體會看展即旅行，路線總長2公里、3大展區，沿途可見主視覺「新竹獸」大型裝置，還有6條多元主題步行路線，探訪5座古蹟及走訪30間老店，讓遊客透過設計展深入城市更了解新竹，歡迎大家「人來風」。

市府今天介紹設計展內容及公布主視覺新竹獸，林智堅說，因疫情影響，許多優秀設計師無法出國都投入設計展，首次公開多年累積創意點子、設計經驗，設計展以2公里路線串聯，沿途都是完善步行空間，結合5座古老建築，最大亮點首次開放新竹州圖書館，結合展覽讓大家更了解州圖書館故事。

還有新竹州屋是新竹第1家百貨公司，更是許多新竹人兒時記憶，設計展還展示新竹在地小吃米粉設計力，讓大家看見設計力如何翻轉米粉；設計展主視覺是新竹獸，以電動玩具2次元為元素，充滿童趣，展覽期間新竹火車站、站前廣場等重要公共建設都有大型新竹獸擺設，讓大小朋都有感。

市府指出，台灣設計展以Check in新竹－人來風概念，邀大家漫遊貫穿前後站的2公里步行軸線的3大展區，包括新竹公園旁體育館主場館「Terminal Park」、5座舊城古蹟歷建「Living museum」及30店家串連成的「人生跑馬燈」，讓民眾漫步城市中體會「看展即旅行」。