苗栗縣第2間 造橋國中靜思閱讀書軒揭牌

苗栗縣造橋國中新校舍內規畫設置的「靜思閱讀書軒」上午揭牌啟用，這是苗栗縣內第2間，也是全台第127所學校的靜思閱讀書軒，內部設施由慈濟志工和造橋國中師生共同協力布置完成，期盼提供學生另一處舒適的閱讀學習空間。

揭牌典禮上午9點舉行，縣長徐耀昌、慈濟靜思書軒營運長蔡青兒、造橋國中校長林育伸及地方人士多人共同揭牌啟用。

縣府教育處指出，造橋國中「靜思閱讀書軒」莊嚴美觀，內部收藏500冊書籍，並有 19張福慧桌、38張福慧椅，還有菩提鐘鼓、各式掛圖、書架、書櫃等，設置經費50萬元，由慈濟師兄師姐發心捐款並向民間實業家募集；靜思閱讀書軒內的書櫃材質是由各地環保站回收的塑料製作，非常具有環保、愛地球的意義。

蔡青兒表示，慈濟基金會自2017年8月成立第1間「靜思閱讀書軒」，為孩子打造富含人文氣息的閱讀空間；書軒裡500多種好書，包括勵志、醫療、心靈等類別，還有證嚴法師的著作；慈濟基金會在校園裡推動設立「靜思閱讀書軒」，是因為很多人到書軒後喜歡這些好書，因此希望將這些書也送到校園分享給師生，證嚴法師50多年來用善、用愛分享給社會及全世界，書軒成立目的就在與大眾分享。