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苗栗縣第2間 造橋國中靜思閱讀書軒揭牌
苗栗縣造橋國中新校舍內規畫設置的「靜思閱讀書軒」上午揭牌啟用，這是苗栗縣內第2間，也是全台第127所學校的靜思閱讀書軒，內部設施由慈濟志工和造橋國中師生共同協力布置完成，期盼提供學生另一處舒適的閱讀學習空間。
揭牌典禮上午9點舉行，縣長徐耀昌、慈濟靜思書軒營運長蔡青兒、造橋國中校長林育伸及地方人士多人共同揭牌啟用。
縣府教育處指出，造橋國中「靜思閱讀書軒」莊嚴美觀，內部收藏500冊書籍，並有 19張福慧桌、38張福慧椅，還有菩提鐘鼓、各式掛圖、書架、書櫃等，設置經費50萬元，由慈濟師兄師姐發心捐款並向民間實業家募集；靜思閱讀書軒內的書櫃材質是由各地環保站回收的塑料製作，非常具有環保、愛地球的意義。
蔡青兒表示，慈濟基金會自2017年8月成立第1間「靜思閱讀書軒」，為孩子打造富含人文氣息的閱讀空間；書軒裡500多種好書，包括勵志、醫療、心靈等類別，還有證嚴法師的著作；慈濟基金會在校園裡推動設立「靜思閱讀書軒」，是因為很多人到書軒後喜歡這些好書，因此希望將這些書也送到校園分享給師生，證嚴法師50多年來用善、用愛分享給社會及全世界，書軒成立目的就在與大眾分享。
徐耀昌表示，苗栗縣一向重視閱讀深耕的教育政策，在各中小學設置的社區共讀站陸續啟用，每年都有學校因推動閱讀風氣有成，獲得教育部頒發的閱讀磐石獎；感謝慈濟基金會2016年啟動減災希望工程，援助苗栗縣6所學校重建校舍，現在又為學校設置「靜思閱讀書軒」，期許透過莊嚴美觀的環境，提供孩子另一個舒適的閱讀學習空間，點亮未來。
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