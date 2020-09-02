農遊券用了沒？桃園市農遊券消費破8307萬元

農委會共發行500萬份農遊券，每份金額250元，使用期限到9月17日，若期限未使用將失效。經統計截至昨日，持農遊券在桃園市209家合作店家累計消費金額達8307萬3500元，換算農遊劵為33萬2294張。副市長高安邦說，市府加碼1千萬元補助學校1班1萬元到農場辦理戶外教學，目前仍有342班可報名空間，請教育局再努力宣導。

1張農遊券面額250元，除了可折抵農事體驗、農場入園門票，還可消費餐飲、購買伴手禮，甚至到農漁會都能使用，很受民眾歡迎，桃園市包括龜山區農會、竹圍漁港都是農遊券消費熱點，不少民眾直接帶著1家人領到的農遊券「梭哈」消費，買好買滿。

不過，農遊券使用期間只有90天，9月17日是最後消費日，只剩16天，市府農業局長郭承泉今天在市政會議上報告農遊券使用效益，目前在桃園消費金額來到8307萬餘元，也提醒尚未使用農遊券的市民把握時間，記得要跨區消費，幫助農漁業振興。

桃園市政府搭配農遊券上路，補助全市公私立幼兒園、國中小校外教學可到休閒農業區辦理校外教學、推廣食農教育，1班補助1萬元，原本總補助金額200萬元，在8月12日的防疫紓困暨市政會議再宣布總金額提高至1千萬元，代表補助規模可達1千班。

高安邦說，目前農業局受理報名有658班，包含幼兒園284班、國小344班與國中30班，還有342班可報名空間，請教育局努力宣導，讓孩子都能有機會親近農事教育。