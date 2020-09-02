聽新聞
test
0:00 / 0:00
農遊券用了沒？桃園市農遊券消費破8307萬元
農委會共發行500萬份農遊券，每份金額250元，使用期限到9月17日，若期限未使用將失效。經統計截至昨日，持農遊券在桃園市209家合作店家累計消費金額達8307萬3500元，換算農遊劵為33萬2294張。副市長高安邦說，市府加碼1千萬元補助學校1班1萬元到農場辦理戶外教學，目前仍有342班可報名空間，請教育局再努力宣導。
1張農遊券面額250元，除了可折抵農事體驗、農場入園門票，還可消費餐飲、購買伴手禮，甚至到農漁會都能使用，很受民眾歡迎，桃園市包括龜山區農會、竹圍漁港都是農遊券消費熱點，不少民眾直接帶著1家人領到的農遊券「梭哈」消費，買好買滿。
不過，農遊券使用期間只有90天，9月17日是最後消費日，只剩16天，市府農業局長郭承泉今天在市政會議上報告農遊券使用效益，目前在桃園消費金額來到8307萬餘元，也提醒尚未使用農遊券的市民把握時間，記得要跨區消費，幫助農漁業振興。
桃園市政府搭配農遊券上路，補助全市公私立幼兒園、國中小校外教學可到休閒農業區辦理校外教學、推廣食農教育，1班補助1萬元，原本總補助金額200萬元，在8月12日的防疫紓困暨市政會議再宣布總金額提高至1千萬元，代表補助規模可達1千班。
高安邦說，目前農業局受理報名有658班，包含幼兒園284班、國小344班與國中30班，還有342班可報名空間，請教育局努力宣導，讓孩子都能有機會親近農事教育。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言