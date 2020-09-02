聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市647名境外生將來台 市府協調入住5家專案防疫旅館
中央流行疫情指揮中心8月25日開放大學境外生返台就讀，桃園市政府統計，總計有7校共647名外籍學生將陸續於9月、10月份入境，為避免現有防疫旅館空間遭排擠，市府已協調5家專案防疫旅館釋出500個房間，採分批、分層開放境外生入住，減少與其他一般旅客接觸的機會。
桃園市現有7家一般型防疫旅館、4家專案型供移工入住的防疫旅館，前者目前入住921人、住房率78.5%，後者入住208人、住房率78.5%，由於入境居家檢疫政策持續，防疫旅館需求仍大，9、10月份預定入住還有約1700人。
因應開放大學境外生返台就讀，市府考量不少外籍學生有尋覓防疫旅館需求，觀旅局日前邀集轄內有防疫旅館需求的大專院校討論，經統計約有647名外籍學生將陸續於9月及10月份入境。
觀旅局長楊勝評說，為避免大量外籍學生占用桃園市防疫旅館，將另尋其他客房數100間以上的大型旅館，以分流分層、團體形式入住，經盤點有5家旅館將協助境外生入住，總計可釋出500間房間，由於境外生有647人，將建議學校安排學生分批來台，以居家檢疫期14天計算，一個月可安排2批學生入住。
副市長高安邦主持市政會議，也提醒市府觀旅局、教育局等局處做好協調、管控，讓境外生來台都能有防疫旅館可住，楊勝評說，今天下午將安排各大專院校與各旅館對接，以便後續互相配合安排外籍生分批入住事宜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言