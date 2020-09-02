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桃市647名境外生將來台 市府協調入住5家專案防疫旅館

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府統計有7校共647名外籍學生將陸續於9月、10月份入境，為避免現有防疫旅館空間遭排擠，市府已協調5家專案防疫旅館釋出500個房間，採分批、分層開放境外生入住，減少與其他一般旅客接觸的機會。記者張裕珍／攝影
桃園市政府統計有7校共647名外籍學生將陸續於9月、10月份入境，為避免現有防疫旅館空間遭排擠，市府已協調5家專案防疫旅館釋出500個房間，採分批、分層開放境外生入住，減少與其他一般旅客接觸的機會。記者張裕珍／攝影

中央流行疫情指揮中心8月25日開放大學境外生返台就讀，桃園市政府統計，總計有7校共647名外籍學生將陸續於9月、10月份入境，為避免現有防疫旅館空間遭排擠，市府已協調5家專案防疫旅館釋出500個房間，採分批、分層開放境外生入住，減少與其他一般旅客接觸的機會。

桃園市現有7家一般型防疫旅館、4家專案型供移工入住的防疫旅館，前者目前入住921人、住房率78.5%，後者入住208人、住房率78.5%，由於入境居家檢疫政策持續，防疫旅館需求仍大，9、10月份預定入住還有約1700人。

因應開放大學境外生返台就讀，市府考量不少外籍學生有尋覓防疫旅館需求，觀旅局日前邀集轄內有防疫旅館需求的大專院校討論，經統計約有647名外籍學生將陸續於9月及10月份入境。

觀旅局長楊勝評說，為避免大量外籍學生占用桃園市防疫旅館，將另尋其他客房數100間以上的大型旅館，以分流分層、團體形式入住，經盤點有5家旅館將協助境外生入住，總計可釋出500間房間，由於境外生有647人，將建議學校安排學生分批來台，以居家檢疫期14天計算，一個月可安排2批學生入住。

副市長高安邦主持市政會議，也提醒市府觀旅局、教育局等局處做好協調、管控，讓境外生來台都能有防疫旅館可住，楊勝評說，今天下午將安排各大專院校與各旅館對接，以便後續互相配合安排外籍生分批入住事宜。

防疫旅館 居家檢疫

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