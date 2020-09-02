獨／國立台灣美術館館藏涉抄襲 展出前被轟緊急撤下

再傳有藝術作品抄襲，目前正在台中國立台灣美術館藝術銀行展出的「在瘟疫的天空下」，被爆出原來的主視覺畫作蔡蓓詩的「圍牆另一端」，抄襲中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」，藝術銀行表示，該件 作品是藝術銀行在103年的收藏，因為抄襲疑慮，在展出前就已撤除，主視覺也更換，並未正式展出。

這件事情目前在藝術界又沸沸揚揚被討論，而近期爆出抄襲的案件不少，包括台鐵車廂石虎抄襲、曾與五月天一起合作的藝術家王建揚，爆出作品抄襲英國設計師Harrison Ray（Hrsnr）的惡搞辛普森卡通系列作品等，藝術界甚至有「已進入一個抄襲無罪的時代」之感慨。

目前正在台中自由路上藝術銀行展出的「在瘟疫的天空下：病毒的隱喻及其他(藝術銀行主題展)」，主辦單位是國立台灣美術館藝術銀行，從7月31日展出到11月16日。

在展出之前就在藝術界爆出被放在展出海報上的主視覺畫作「圍牆另一端」涉嫌抄襲，相關的影像在網路上瘋傳，而比較蔡蓓詩的畫作與翁奮的攝影作品，除了顏色略有不同之外，布局與細節幾乎完全一樣。

藝術銀行面對媒體查詢表示，在7月中就已發現此事，因此蔡詩蓓的畫作已被撤下，也沒有放在海報中，該作品是在103年時，藝術銀行辦理公開徵件時，由委員會討論後決議出資購下，如今涉及抄襲，已在辦理解約中，要求藝術家退回款項。而在收藏後並未公開展示。

藝術銀行表示，事發後曾向蔡詩蓓查詢，蔡稱當初是朋友拿照片給她，請她做畫，她疏忽沒有問照片是朋友自己拍的，還是別人，後來參與徵件，也並沒有發現有問題，對於自己的疏忽造成館方的困擾，相當抱歉。

藝術銀行昨天在臉書上刊登「有關藝術銀行103年購藏作品《圍牆另一端》涉及著作財產權爭議，本館已徵詢專業律師意見，依據本案契約及採購法相關規定辦理解約程序處理中」

藝術銀行表示，事發後經與律師討論，認為因為侵權是告訴乃論，而翁奮目前尚未提出訴訟，法律上仍未確立侵權，但有侵權疑慮，同時因為原創作為攝影，蔡詩蓓的作品則是畫作，兩者不同，是否能構成侵犯著作權，仍有爭議，但因為國立台灣美術館是公家單位，必須謹慎，因此畫作與主視覺仍先撤除。

但未來是否要根據採購法規定，報工程會解約，並刊登在採購公報上，因為涉及藝術家的權益，一旦刊登，未來將影響其畫作被公家單位收購，藝術銀行表示，確定解約，但其他部分會再討論。