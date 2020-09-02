快訊

囚高雄少女羅嫌驚傳涉餵毒 蓋密室為躲服刑檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／國立台灣美術館館藏涉抄襲 展出前被轟緊急撤下

聯合報 / 記者修瑞瑩鄭惠仁／台南即時報導
畫家蔡蓓詩的畫作「圍牆另一端」，涉嫌抄襲中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」，之前畫作還被放在藝術銀行展出的海報上。圖／取自網路
畫家蔡蓓詩的畫作「圍牆另一端」，涉嫌抄襲中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」，之前畫作還被放在藝術銀行展出的海報上。圖／取自網路

再傳有藝術作品抄襲，目前正在台中國立台灣美術館藝術銀行展出的「在瘟疫的天空下」，被爆出原來的主視覺畫作蔡蓓詩的「圍牆另一端」，抄襲中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」，藝術銀行表示，該件 作品是藝術銀行在103年的收藏，因為抄襲疑慮，在展出前就已撤除，主視覺也更換，並未正式展出。

這件事情目前在藝術界又沸沸揚揚被討論，而近期爆出抄襲的案件不少，包括台鐵車廂石虎抄襲、曾與五月天一起合作的藝術家王建揚，爆出作品抄襲英國設計師Harrison Ray（Hrsnr）的惡搞辛普森卡通系列作品等，藝術界甚至有「已進入一個抄襲無罪的時代」之感慨。

目前正在台中自由路上藝術銀行展出的「在瘟疫的天空下：病毒的隱喻及其他(藝術銀行主題展)」，主辦單位是國立台灣美術館藝術銀行，從7月31日展出到11月16日。

在展出之前就在藝術界爆出被放在展出海報上的主視覺畫作「圍牆另一端」涉嫌抄襲，相關的影像在網路上瘋傳，而比較蔡蓓詩的畫作與翁奮的攝影作品，除了顏色略有不同之外，布局與細節幾乎完全一樣。

藝術銀行面對媒體查詢表示，在7月中就已發現此事，因此蔡詩蓓的畫作已被撤下，也沒有放在海報中，該作品是在103年時，藝術銀行辦理公開徵件時，由委員會討論後決議出資購下，如今涉及抄襲，已在辦理解約中，要求藝術家退回款項。而在收藏後並未公開展示。

藝術銀行表示，事發後曾向蔡詩蓓查詢，蔡稱當初是朋友拿照片給她，請她做畫，她疏忽沒有問照片是朋友自己拍的，還是別人，後來參與徵件，也並沒有發現有問題，對於自己的疏忽造成館方的困擾，相當抱歉。

藝術銀行昨天在臉書上刊登「有關藝術銀行103年購藏作品《圍牆另一端》涉及著作財產權爭議，本館已徵詢專業律師意見，依據本案契約及採購法相關規定辦理解約程序處理中」

藝術銀行表示，事發後經與律師討論，認為因為侵權是告訴乃論，而翁奮目前尚未提出訴訟，法律上仍未確立侵權，但有侵權疑慮，同時因為原創作為攝影，蔡詩蓓的作品則是畫作，兩者不同，是否能構成侵犯著作權，仍有爭議，但因為國立台灣美術館是公家單位，必須謹慎，因此畫作與主視覺仍先撤除。

但未來是否要根據採購法規定，報工程會解約，並刊登在採購公報上，因為涉及藝術家的權益，一旦刊登，未來將影響其畫作被公家單位收購，藝術銀行表示，確定解約，但其他部分會再討論。

藝術銀行表示，當初公開徵件是由委員會討論後決定，委員會沒有辦法知曉全部的作品是否涉及抄襲。而藝術銀行目前正在辦理109年度的公開徵件。

畫家蔡蓓詩的畫作「圍牆另一端」，涉嫌抄襲中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」，之前畫作還被放在藝術銀行展出的海報上，但事發後海報已改變。圖／取自網路
畫家蔡蓓詩的畫作「圍牆另一端」，涉嫌抄襲中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」，之前畫作還被放在藝術銀行展出的海報上，但事發後海報已改變。圖／取自網路
中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」。圖／取自網路
中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」。圖／取自網路
畫家蔡蓓詩的畫作「圍牆另一端」，涉嫌抄襲中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」，兩者的布局與細節幾乎完全相同。圖／取自網路
畫家蔡蓓詩的畫作「圍牆另一端」，涉嫌抄襲中國大陸攝影家翁奮的攝影作品「騎牆」，兩者的布局與細節幾乎完全相同。圖／取自網路

抄襲 攝影 美術館

延伸閱讀

【圖輯】攝影新聞眼／立院消毒連水瓶也沒放過

秋日逛美術館最好搭的優雅手袋 上面寫了知性美

拍網美照爬台南市美術館外牆圍欄 網驚：愛水不怕死

震撼視覺的書踏藝術「压光」展 即日起在屏美術館展出

相關新聞

獨／國立台灣美術館館藏涉抄襲 展出前被轟緊急撤下

再傳有藝術作品抄襲，目前正在台中國立台灣美術館藝術銀行展出的「在瘟疫的天空下」，被爆出原來的主視覺畫作蔡蓓詩的「圍牆另一...

新竹火車站前廣場今開放 無障礙綠帶、光環境成新亮點

新竹火車站站前廣場今天打開圍籬開放使用，保留下沉廣場特性的前提，敲除花台讓行人動線更順暢，樹木增多打造廣場林蔭小道，以間...

桃市110年歲出編1387億再創新高 市政會議今通過送議會

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議拍板通過110年度桃園市總預算案，將送議會定期會審議，歲入編列1249億7700萬元，歲出...

桃園訂定學校活動高溫原則 避免體感溫度39還上戶外課

桃園市國小、國中、高中周一已經開學，雖然已經進入秋季，但是白天氣溫仍高，教育局訂定「學校戶外活動高溫處理原則」，規範上課...

人口普查就要展開 市民注意3不加2會 普查好放心

每10年1次的「人口及住宅普查」即將展開，台南市南區公所已成立人口及住宅普查所，區公所今天表示，實地訪查會在11月8日至...

桃園鐵路地下化 蘇揆：中央負擔786億

行政院長蘇貞昌昨天在桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍陪同下，前往中壢火車站，視察桃園地下化鐵路工程。

校園我最棒／經國國中籃球隊長 5A進武陵

桃園市經國國中今年升學成績亮眼，在沒有體育班的情況下，校內籃球隊利用課餘時間練習拿下不少佳績，這群在球場上驍勇善戰的球員...

竹市好香米 彈牙帶有芋頭香

新竹市好香米昨天上市，米粒短圓飽滿，外觀晶瑩剔透，煮起來的米飯彈牙又帶有芋頭的香味，即便是冷飯也很好吃，市農會指出，今年...

苗市公有停車收費換手 費率不變

苗栗市公有停車收費委外經營昨天易主，廠商以5800多萬元得標，取得經營權至2023年12月31日，收費時間、費率等維持不...

議員打1999 7、8個單位回覆

桃園1999熱線24小時提供市政諮詢、陳情申訴，今年因新冠疫情，進話量多1成，不少民代批常滿線、回覆官腔，市議員黃婉如昨...

桃園場館封門管制 議員憂怎逃生

防疫重要還是逃生重要？桃園市議員黃敬平昨天質詢指出，今年因為防疫，桃園公家場館或機關為了管制人流出入，採用單一出入口進出...

聽過桃園市民運動日嗎？ 當天花10元就能到泳池甩肉

你知道桃園有「市民運動日」嗎？每年除暑假7月及8月外，每個月最後一個星期五就是市民運動日，包括游泳池、體適能中心都能享有...

熱門新聞

直把中元當中秋！彰化不二坊「蛋黃酥之亂」提前報到

林口深山非法煉鋁 環保局空拍查緝到案

花蓮老農4000顆西瓜遭棄單 民眾認購1天內賣光

發現走失「酷斯拉」綠鬣蜥？金門縣府尋找失主

影／幫幫他！獨居中風柚農憂沒法賣 開放採果半買半送

視察桃園鐵路地下化 蘇貞昌：中央負擔786億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。