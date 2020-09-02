新竹火車站前廣場今開放 無障礙綠帶、光環境成新亮點

新竹火車站站前廣場今天打開圍籬開放使用，保留下沉廣場特性的前提，敲除花台讓行人動線更順暢，樹木增多打造廣場林蔭小道，以間接光源營造夜晚光環境，並新設階梯式座位取代大斜坡，讓舞台與民眾距離更貼近，市長林智堅說，站前行人徒步區、站前廣場已打造更友善的人行空間，接續進行中的騎樓順平計畫，從火車站出發，將打造行人暢行無阻的步行城市。

市府交通處長倪茂榮說，火車站前長期人、車交織，常見行人穿梭車道險象環生，2017年推動站前景觀改善，打造寬廣行人徒步區及獨立汽機車接送區，營造火車站全新面貌，也為造訪新竹的旅人留下深刻印象。

站前廣場是步行城市起點，也是年輕學子聚會表演的場地，過去花台阻礙視覺、行人動線，讓人不易親近與行走，抿石子斜坡的觀眾席不友善且缺乏綠意，人行道鋪面無法承受店家裝卸貨常常破損，面臨排水不良及易積水等問題。

交通處指出，本次工程打造綠意盎然、順暢通行的無障礙廣場，拆除花台、拓寬人行空間，視野通透，藉由新設喬木打造林蔭小道，以人工草皮階梯取代抿石子斜坡，集中觀眾席，與舞台距離更近，讓民眾享有更舒適的欣賞空間，廣場使用間接光源打造夜間光環境，營造柔和、浪漫氛圍，盼吸引人潮帶動周邊商業活絡。

林智堅說，火車站是城市門面，整體改造前，民眾怕過馬路、怕走地下道及怕在車站前停留等車，他致力推動火車站周邊景觀改善，地下道變得明亮通風，站前行人徒步區也已打造寬闊步行空間，讓大家一出站可以安心等候接送。