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桃市110年歲出編1387億再創新高 市政會議今通過送議會

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今天主持市政會議拍板通過110年度桃園市總預算案，將送議會定期會審議，歲入編列1249億7700萬元，歲出編列1386億7700萬元，再創歷年新高。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天主持市政會議拍板通過110年度桃園市總預算案，將送議會定期會審議，歲入編列1249億7700萬元，歲出編列1386億7700萬元，再創歷年新高。記者張裕珍／攝影

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議拍板通過110年度桃園市總預算案，將送議會定期會審議，歲入編列1249億7700萬元，歲出編列1386億7700萬元，再創歷年新高，歲入歲出差短為137億元，則較109年度減少1億2600萬元。鄭說，資本門支出約占3成，代表桃園處建設高峰期，「各種建設萬箭齊發」，至於中央統籌分配稅款計算公式與一般補助款設限對桃園不公，待與主計總處溝通成熟後，再安排與議會北上拜訪爭取。

鄭文燦說，歷經4個月籌編審議，自己親自參與大大小小共50場會議，終於完成編列110年度桃園市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，歲出編列較109年度增加158億4300萬元，依舊以教育科學文化支出最高，編列495億6340萬元，占35.74%，資本門支出占比由24.65%提高到29.87%，高達3成代表建設萬箭齊發，促進城市發展。

鄭文燦也提到，明年度歲出近1387億元，包括社福支出、建設攤提、教育文化與人事成長等法定支出都增加，比去年增加158億元，但扣除亞洲矽谷創新研發中心土地作價案69億元，歲出不到100億元。

市府指出，110年度在軌道建設、人本交通、打造防災親水環境、建置特色公園、多目標停車場、智慧路燈、低碳綠色城市及智慧城市，也投入相當預算推動，其中捷運綠線、捷運棕線、鐵路地下化等工程經費最多，編列62億5780萬元。

在教育投資上，新設學校、擴大布建公共化幼兒園、班班有冷氣計畫、校舍新建及整建等編列37億4053萬元；在社會福利方面，弱勢生活補助及長照服務編列71億4474萬元，少子女化對策上，生育津貼、育兒津貼、托育補助、幼兒就學補助等，編列69億6213萬元，老人福利政策三節禮金、敬老金、老人假牙、老人健保、敬老愛心卡、施打肺炎鏈球菌疫苗等補助編列43億6460萬元，住宅政策與公有社福館舍也續推。

文化建設方面，興建圖書館總館及分館、流行音樂劇場、原住民族文創園區等，編列6億7390萬元；興建國民運動中心、體育園區及各式球場，編列7億5029萬元。另對原民、客家、眷村、閩南及新住民等多元族群文化，也都編列經費保存與推展。

市府主計處長林世杰今天也在市政會議報告總預算案整編結果，歲入共編列1249億7700萬元，前三項為稅課收入編列647億1617萬元，占51.78%；補助及協助收入編列326億4142萬元，占26.12%；營業盈餘及事業收入編列76億1000萬元，占6.09%。

歲出共編列1386億7700萬元，以教育科學文化支出編列495億6,340萬元，占35.74%，居首位；經濟發展支出編列334億7380萬元，占24.14%，居第2位；一般政務支出編列226億6832萬元，占16.35%，居第3位。

另附屬單位預算案整編結果，110年度共計有27個基金，合共編列收入（基金來源）718億4470萬元，支出（基金用途）643億5348萬元，盈（賸）餘74億9122萬元，繳庫數76億1000萬元。

鄭文燦強調，桃園正在轉型成長，明年的總預算也配合桃園市政發展略有成長，市府秉持多元開源，有效節流，穩健推進公共建設原則籌編預算，他也要求各單位須力行開源節流，建設的速度也要採取「配速」的觀念，管控預算到達比較穩健的階段。

由於中央統籌分配稅款與一般補助款六都最少，鄭文燦也要求各局處單位積極爭取中央專案補助、競爭型補助、前瞻2期的計畫，務必要拜訪相關部會，或透過市籍立委爭取，「桃園在未來發展具有潛力，現階段我們一定要把轉型期基礎建設全部做好。」

「桃園建設需求大，希望中央對桃園財政挹注要調整！」鄭文燦也再次重申，桃園獲得統籌分配稅款與一般補助款都是六都最少，與其他直轄市落差大，單就一般補助款來看只拿到48億元，甚至只排到22縣市第17名，市府正與政院溝通，包括統籌分配稅款計算公式、一般補助款有成長上限，對桃園並不合理，還有國立高中職改隸問題，希望爭取調整指標，在不違反公平性的原則底下，市府應該要爭取合理的財政待遇。

桃園市長鄭文燦今天主持市政會議拍板通過110年度桃園市總預算案，將送議會定期會審議，歲入編列1249億7700萬元，歲出編列1386億7700萬元，再創歷年新高。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦今天主持市政會議拍板通過110年度桃園市總預算案，將送議會定期會審議，歲入編列1249億7700萬元，歲出編列1386億7700萬元，再創歷年新高。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 捷運 幼兒園

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