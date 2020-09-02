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桃園訂定學校活動高溫原則 避免體感溫度39還上戶外課

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市學校戶外活動高溫處理原則，可以讓學校有所依循。記者鄭國樑／攝影
桃園市學校戶外活動高溫處理原則，可以讓學校有所依循。記者鄭國樑／攝影

桃園市國小、國中、高中周一已經開學，雖然已經進入秋季，但是白天氣溫仍高，教育局訂定「學校戶外活動高溫處理原則」，規範上課時間如果氣溫在36度以下可維持正常活動，但應留意學生（童）活動情形，注意隨時補充水分，若有身體不適，應立即停止活動並至健康中心休息。

市議員陳治文是「學校戶外活動高溫處理原則」的推手，因為上學期末有家長反映孩子在學校大太陽底下活動，兩次出現中暑、曬傷情形，認為學校有疏失但是反映無效，陳治文於是進一步邀請其他議員開公聽會，收集意見後再和教育局討論，要教育局快速訂定管理規則，最後訂出36度以下，36至38度、38至40、40以上分別為黃、橘、紅色警戒，以4種溫度加上體感溫度做為界別，所有數據都以氣象局發布消息為準。

陳治文、教育局指出，桃園市訂定的學生在校戶外活動高溫處理原則，清楚界定學校對於4種溫度該有的處置，比新北等直轄市更具體，學生健康和學習安全更有保障。

教育局表示，已將高溫處理原則發函學校，處理戶外活動高溫原則以氣象局發布的體感溫度數值，對照4種溫度界定值因應。

陳治文強調，教育局訂定戶外活動溫度標準後，讓上課老師有所依循，不是老師自行判斷，何況每位學生體能狀況不一，不能再發生熱中暑或遺憾的事發生。任何人都擔不起這責任。氣象局發布的體感溫度資訊包括溫度，濕度，紫外線，會更客觀。

教育局 高溫 氣象局

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