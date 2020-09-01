桃園大廟慶讚中元 市區現26公尺高水燈排超壯觀

桃園市桃園區大廟景福宮每年中元節盛大舉辦水燈排遶境、普度活動，由區公所主辦的「桃園區2020慶讚中元」今天起1連2天登場，十五街庄、七大姓宗親水燈排車及陣頭隊伍今晚遶境桃園市區。由市府、市議會與景福宮合力裝置的水燈排最壯觀，高達26公尺總計有360盞燈，吸引眾多民眾圍觀、拍照，9點半轉往成功橋南崁溪畔放水燈，意在事先通知水、陸界的孤魂野鬼前來接受祭祀，明天傍晚在大廟辦中元普度。

桃園區2020慶讚中元活動由區公所主辦，桃園區里長聯誼會、桃園市桃園十五街庄、中元慶典文化協進會協辦，水燈排遶境今晚從小檜溪日光路出發，沿途繞行桃園區中山路、中正路等市區要道，並接力轉往景福宮前進行祈福演出，今年邀來電音三太子、雙龍陣、南豐表演藝術團，新移民女性關懷協會等陣頭、團體表演共襄盛舉。

水燈排車是遶境重頭戲，桃園區謝、林、簡、李、吳、黃、徐等7大姓氏宗親與桃園十五街庄中元慶典文化協進會及市府分別裝置9部水燈排車參加遶境，所有水燈排車在大廟前都會將水燈排高高豎起「三鞠躬」，象徵向廟內神明行禮致意，祈求風調雨順、闔境平安。

今年最壯觀場景莫過於由360盏燈所組成，燈排高度達26公尺的桃園市政府水燈排車，現場也出動大型吊車，並以傳統人力方式慢慢往空中拉起水燈排，連同水燈排高度將近50公尺，讓現場參與民眾看了忍不住驚呼連連，紛紛拿起手機、相機記錄難得景象，也吸引不少移工、新住民開臉書直播，和家鄉好友分享桃園傳統的民俗盛事。