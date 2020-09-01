影／最高補助3萬元 原住民長輩裝假牙提供補助

行政院原住民族委員會及苗栗縣政府辦理「原住民族長者裝置假牙計畫」，苗栗縣長徐耀昌上午前往訪視執行情況，泰雅族頭目伍佳福分享裝了5顆假牙後的心得，他說裝好假牙後不但咀嚼功能變好，而且「講話更有精神、唱歌更有力量」，期盼這項健康政策能延續，造福原住民鄉親。

苗栗縣政府5月獲原民會核定120萬元經費辦理原住民長者裝置假牙補助計畫，經費來源為公益彩券回饋金，至8月底已有40件申請案，以泰安鄉泰雅族人申請最踴躍，已核發76萬元補助金。原住民事務中心呼籲55歲以上有需要的原住民長者申請要快，每人最高補助3萬元。

徐耀昌上午由苗栗縣牙醫師公會理事長陳威鑠及縣府相關局處人員陪同到苗栗市大千牙醫診所訪視，了解原住民長者裝置或假牙維護情形，縣議員楊文昌、許津溶、湯維岳、楊明燁、徐筱菁、苗栗市長邱鎮軍等人也都到場關切。

徐耀昌表示，原住民長輩早年因飲食習慣容易發生嚴重落牙、口腔疾病，造成老年健康照顧問題，縣府提案爭取補助辦理住民長者裝置假牙補助計畫，盼增進長者口腔健康，希望鄉親也從最前端的預防做起，包括戒吃檳榔、培養口腔清潔習慣才是根本。

原民中心主任蔣意雄指出，目前原住民長者裝假牙計畫扣除業務費，還有38萬元申請額度，非常鼓勵原住民長者提出申請，如果超出額度也會再向原民會申請。