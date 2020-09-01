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大水燈排遶境辣妹花車鋼管舞 桃市中元慶萬頭鑽動高潮

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排、水燈房及花車遶境、年輕辣妹鋼管表演（見圖）帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影
大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排、水燈房及花車遶境、年輕辣妹鋼管表演（見圖）帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影

今天農曆7月14日中元節，桃園市大園區仁壽宮、蘆竹區五福宮今晚舉行109年慶讚中元迎水燈排遶境活動，大園仁壽宮、五福宮信眾敬獻大水燈排、花車遶境放水燈帶動高潮，大園中元爐主卓榮騰說，今年信眾提供18座大型水燈排、108個水燈房及花車遶境，年輕辣妹鋼管舞精采表演，街頭祭拜好兄弟，大園萬頭攢動熱鬧如同嘉年華晚會。

183年大園仁壽宮今年慶讚中元輪值圳頭、後厝里民眾供奉祭拜中元好兄弟，今晚率先進行大水燈、花車辣妹鋼管歌舞表演精采有勁，吸引大批民眾街頭圍觀，18座大燈排、108個水燈房一路遶境，前往內海水燈窟，完成中元祭放水燈祭拜好兄弟儀式，祈求平安。

大園爐主卓榮騰說，明天農曆7月15日中元節普度誦經法會祈福，10隻大小豬公陳列街頭祭拜，其中大豬公由信士林李完飼養1327台斤獲特等獎展示，帶動中元祭最高潮及祈求風調雨順境內平安。

357年蘆竹南坎五福宮今晚亦舉行慶讚中元，信眾紛紛奉獻大水燈排、小水燈，信眾隨著花車配合進行豎登篙踩街遶境，緩緩前往南崁大橋水燈窟，進行流放水燈活動，吸引許多信眾參與祭拜中元好兄弟，人潮熱鬧。

五福宮主委陳宗賢說，明天7月15日舉行中元盂蘭盆法會普度，信眾準備2、30隻豬公及牲禮擺設，法師誦經普度祈福，祭拜陸海空孤魂野鬼祈求合境平安。

大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排（見圖）、水燈房及花車遶境、年輕辣妹鋼管表演帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影
大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排（見圖）、水燈房及花車遶境、年輕辣妹鋼管表演帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影
大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排、水燈房及花車遶境帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影
大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排、水燈房及花車遶境帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影
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大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排（見圖）、水燈房及花車遶境、年輕辣妹鋼管表演帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影
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大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排、水燈房及花車遶境、年輕辣妹鋼管表演（見圖）帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影
大園區仁壽宮今晚慶讚中元18座大型水燈排、水燈房及花車遶境、年輕辣妹鋼管表演（見圖）帶動高潮，吸引人潮熱鬧如嘉年華晚會。記者曾增勳／攝影

遶境 放水燈 中元節

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