桃園41歲義消遭蜂螫變植物人 老母肩扛照顧父子重擔

桃園41歲羅姓義消為捕蜂捉蛇大隊成員，7月21日執勤時不慎遭虎頭蜂螫傷，疑因對蜂毒過敏休克，幸急救後撿回一命，不過卻成了植物人。市議員段樹文不捨該義消父親糖尿病截肢又失明，他未婚養家如今癱瘓臥床，母親肩起照顧父子重責，要求市府擬因公傷亡完善配套，並應留意捕蜂捉蛇成員身體狀況，以免再發生令人遺憾的意外。

農業局回應，正協助羅姓隊員爭取取得重大傷殘認定與申請社會救助金，另意外保險連同義消自身保險可領取450萬元，減輕家屬負擔，由於此個案凸顯隊員執勤安全，已在意外發生後通令所有隊員執行捕蜂捉蛇勤務務必穿著完整裝備，未來招收新隊員前，也將查明是否有過敏體質，並評估是否提高保險額度，以利事後醫療照護。

該起意外發生在7月21日中午，八德區廣福路工廠發現約巴掌大小黃腰虎頭蜂窩，由捕蜂捉蛇大隊成員羅姓與詹姓義消處理，未料羅姓義消不慎遭虎頭蜂螫傷，羅疑對蜂毒過敏一度無呼吸心跳，經急救送醫並注射強心劑後雖恢復生命跡象，但成了植物人。

事發迄今1個多月，羅姓義消目前在部立桃園醫院治療安養，段樹文昨天與今天分別在農業局、消防局工作報告都提及羅姓義消現況，要求局處單位重視協助。他說，經了解羅姓義消遭蜂螫後成了植物人，羅家家庭狀況不好，父親因罹患糖尿病，不僅截肢還失明，一周得洗腎3次，母親平時照料老公，如今又得照顧成了植物人的兒子，蠟燭兩頭燒，不捨「如果未來要躺二十年該怎麼辦？」

段樹文強調「不是要市府只給錢」，他認為，捕蜂捉蛇大隊主管機關為農業局，人力則以消防局的義消人員為主，據他所知，農業局有保險，羅男可領350萬元，消防局也替義消保險，此次雖非因公受傷但也可領100萬元，但後續植物人安養是很大問題，需要跨局處協調，應請社會局引進長照資源，也盼此案能促成市府訂出完善SOP，讓所有因公傷亡的人員能獲得妥善照顧。

段樹文與也是義消出身的市議員劉熒隆都不約而同提到，不少義消擔負桃園市捕蜂捉蛇工作，此案義消疑因對蜂毒過敏差點喪命，建議市府農業局做好預防性調查，評估是否適合出任務，若會過敏就不應該讓義消加入，否則每次出勤，傷亡的風險很大。

市府農業局林務科回應，捕蜂捉蛇大隊羅姓隊員不慎遭虎頭蜂螫傷後，隨即被送至桃園醫院治療，農業局隨即啟動相關強化機制，經常會同消防局、義消同仁探視，並協助羅君處理相關醫療理賠及爭取相關救助，在保險協助下每日可領醫療給付，每天最高可達2900元，期許羅能接受良好醫療照護、早日康復。