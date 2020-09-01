快訊

中元普渡拜罐頭 外觀出現這4大狀況千萬不要買

自台輸出上海新冠肺炎確診 在台18名接觸者結果全出爐！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園公有場館人流管制 民代憂封門阻逃生

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府文化局辦公廳舍因應防疫只剩大門可出入，原本可出入的側門拉上鐵門，引起逃生疑慮。圖／市議員黃敬平提供
桃園市政府文化局辦公廳舍因應防疫只剩大門可出入，原本可出入的側門拉上鐵門，引起逃生疑慮。圖／市議員黃敬平提供

防疫重要還是逃生重要？桃園市議員黃敬平說，今年因為防疫緣故，桃園公家場館或機關為了管制人流出入，採用單一出入口進出，但市府文化局辦公廳舍就封到只剩大門可出入，原本可出入的側門拉上鐵門，「如果發生火警，側門被封死怎麼逃生？」其他公家館舍也有類似情形；副市長高安邦已指示文化局拉上鐵門，避免逃生受阻。

黃敬平今天質詢時秀出文化局廳舍出入現況照片，由於側門拉上鐵門，要求出入民眾一律得從正門進出，以利實名制管控，但側門被鐵門封死，一旦發生火警或其他災難，「該怎麼破門逃生」，認為市府強化防疫同時，應該要同步兼顧逃生需求。

黃也強調，文化局只是冰山一角，其他公共館舍也面臨相同危機，像是衛生局、區公所也都有側門，封閉後門或側門不是不行，但「不該便宜行事連鐵門都拉下」，至少上班時間不得放下鐵門，否則就是因噎廢食，建議消防局函請市府各相關局處有獨立建物的出入口，切勿再以鐵門或鐵鍊鎖死。

市府消防局長謝呂泉答詢，會再與建管單位聯繫，了解市府相關單位避難逃生事宜。自家館舍被點名的文化局長莊秀美說，已經接獲副市長高安邦指示文化局不要拉下鐵門，白天時應該維持側門玻璃門管制即可，將立即遵照辦理。

市政大樓辦公人口與洽公民眾眾多，今年因應防疫，原本靠衛生局的側門也封閉不得進出，市府秘書處長顏子傑說，市政大樓防災動線規畫以前後門口為主，側門暫時封閉無礙逃生，若發生火警，防火門與排煙系統等都會發揮運作，不會影響逃生救災。

桃園市政府文化局辦公廳舍因應防疫只剩大門可出入，原本可出入的側門拉上鐵門，引起逃生疑慮。圖／市議員黃敬平提供
桃園市政府文化局辦公廳舍因應防疫只剩大門可出入，原本可出入的側門拉上鐵門，引起逃生疑慮。圖／市議員黃敬平提供

文化局 衛生局

延伸閱讀

桃園鐵路地下化 蘇貞昌：中央扛責負擔786億元

批綠開放美豬、沒收公投 羅智強要求陳其邁兌現承諾

桃園男思念亡妻養兔解憂 不料養出上百隻衍生汙染問題

蔡總統生日桃園參訪 將支持實現軌道建設

相關新聞

桃園公有場館人流管制 民代憂封門阻逃生

防疫重要還是逃生重要？桃園市議員黃敬平說，今年因為防疫緣故，桃園公家場館或機關為了管制人流出入，採用單一出入口進出，但市...

視察桃園鐵路地下化 蘇貞昌：中央負擔786億

行政院長蘇貞昌今天在桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍陪同下，前往中壢火車站，視察桃園地下化鐵路工程時表示，桃園鐵路地下化計...

新竹市好香米上市 彈牙帶有芋頭香氣

新竹市好香米今天上市，米粒短圓飽滿，外觀晶瑩剔透，煮起來的米飯彈牙又帶有芋頭的濃厚香味，即便是冷飯也很好吃，市農會指出，...

航空城土地徵收期程近了 航空城工程處揭牌成立

行政院宣示桃機第3跑道提前2025年完工，桃園航空城計畫展開地上物協議購買查估作業，今年底前公告土地段徵收，桃園市政府航...

打1999通報來了7、8個單位 桃議員怨市府亂槍打鳥

桃園1999熱線24小時提供市政諮詢、陳情申訴等，今年又因新冠肺炎疫情緣故，進話量多1成，今天議會質詢不少民代批常滿線、...

5800萬元委外 苗栗市公有停車收費換手費率不變

苗栗市公有停車收費委外經營今天易主，廠商以5800萬多元得標，取得權利經營至2023年12月31日，收費時間、費率等都維...

風雲社團／康樂里水環境巡守隊 守護河流

新竹市康樂里水環境巡守隊成立13年，現有11名隊員，平均年齡68歲，以獨創的「社區水圳輕旅行」宣導環保，用心呵護高齡24...

妻死養兔越生越多 臭到被投訴

桃園市平鎮區一名男子因為妻子過世後少個伴，養兔子解憂，沒想到兔子越生越多一度超過百隻，住家臭到連孩子也受不了只好搬到外面...

大腸癌首篩率 苗栗全國第1

國民健康署去年衛生保健業務考評最近出爐，苗栗縣成績亮眼，更在大腸癌50歲首次篩檢項目，拿下全國第1，目標數960人，完成...

桃園首條無痕輕旅 許厝港賞鳥

桃園市政府在海岸線規劃打造許厝港濕地、觀音草漯沙丘、觀新藻礁及新屋石滬4大生態亮點，推動無痕輕旅行，第1條路線選在許厝港...

龜山百年老樟樹 移植出現枯枝 議員質疑護樹慢半拍

桃園市龜山區有棵百年老樟樹，當時因私人土地買賣，老樟樹面臨斷根移植轉手他人命運，市議員牛煦庭協助移植至千禧公園，他說，老...

迎新 竹市邀網紅陪新生走進公園上自然課

昨天各國中小學開學日，新竹市政府特別準備《找到了嗎？新竹公園的大樹》精裝兒童繪本，作為5768名小一新鮮人禮物，市長林智...

熱門新聞

交通大執法今開跑 南投這4處測速照相桿同步上工

淡江大橋兩岸引道落差大 八里人喊：別讓期待變傷害

夫楊偉中逝世2年 陳以真臉書首更新「我們都很思念」

雲林農田水利會自行推選臨時會長 現任會長：予以尊重

宜蘭轉運站9月17日停用 搭車請到臨時轉運站

桃園男思念亡妻養兔解憂 不料養出上百隻衍生汙染問題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。