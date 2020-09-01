桃園公有場館人流管制 民代憂封門阻逃生

防疫重要還是逃生重要？桃園市議員黃敬平說，今年因為防疫緣故，桃園公家場館或機關為了管制人流出入，採用單一出入口進出，但市府文化局辦公廳舍就封到只剩大門可出入，原本可出入的側門拉上鐵門，「如果發生火警，側門被封死怎麼逃生？」其他公家館舍也有類似情形；副市長高安邦已指示文化局拉上鐵門，避免逃生受阻。

黃敬平今天質詢時秀出文化局廳舍出入現況照片，由於側門拉上鐵門，要求出入民眾一律得從正門進出，以利實名制管控，但側門被鐵門封死，一旦發生火警或其他災難，「該怎麼破門逃生」，認為市府強化防疫同時，應該要同步兼顧逃生需求。

黃也強調，文化局只是冰山一角，其他公共館舍也面臨相同危機，像是衛生局、區公所也都有側門，封閉後門或側門不是不行，但「不該便宜行事連鐵門都拉下」，至少上班時間不得放下鐵門，否則就是因噎廢食，建議消防局函請市府各相關局處有獨立建物的出入口，切勿再以鐵門或鐵鍊鎖死。

市府消防局長謝呂泉答詢，會再與建管單位聯繫，了解市府相關單位避難逃生事宜。自家館舍被點名的文化局長莊秀美說，已經接獲副市長高安邦指示文化局不要拉下鐵門，白天時應該維持側門玻璃門管制即可，將立即遵照辦理。

市政大樓辦公人口與洽公民眾眾多，今年因應防疫，原本靠衛生局的側門也封閉不得進出，市府秘書處長顏子傑說，市政大樓防災動線規畫以前後門口為主，側門暫時封閉無礙逃生，若發生火警，防火門與排煙系統等都會發揮運作，不會影響逃生救災。