大溪社角記錄平埔族清代至今發展軌跡 盼列文化資產

桃園市最近掀起大溪平埔族文化資產保存議題熱，區內霄裡社（部落）是台灣早起從清代就發展的區域，平埔族活動頻繁，至今仍有族人居住，地方上認為霄裡社遺址具歷史文化保存價值，市議員陳治文上周還邀集文化局等單位會勘，並請來中大客家學院助理研究員傅寶玉解說，到場的大溪家長會長聯誼會總會長張偉義在這裡出生、成長，族親也大多世居此地，大家都希望市府重視，爭取納入文化資產保存。

傅寶玉也是元智大學兼任助理教授，她指出桃園早年先民開墾歷史不能忽視平埔族，平埔族在桃園有4個主要部落，「宵裡社」是大部落起源於八德、大溪交界，後來一部分往大溪移動遷到現在的社角形成公館，清朝年間這裡已經有組織管理、收租和軍事基地並且與漢人合作開墾。

傅寶玉說，清朝年間漢人能順利在社角、宵裡開墾，平埔族幫助漢人扮演重要的角色，包括和農業發展息息相關的灌溉系統，當時最重要的宵裡大圳、龍潭埤圳最主要的地主就是社角的平埔族，要談桃園水利發展歷史決不能忽略這兩條大水圳，不過現在談到地方水利、文化、族群過去發展，平埔族的貢獻卻沒受到應有的重視，尤其平埔族能幫助漢人開墾，與漢人和平相處，這在其他地方的先民發展史很少見。