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新竹市好香米上市 彈牙帶有芋頭香氣
新竹市好香米今天上市，米粒短圓飽滿，外觀晶瑩剔透，煮起來的米飯彈牙又帶有芋頭的濃厚香味，即便是冷飯也很好吃，市農會指出，今年的產量約8000公斤，數量有限，搶購要快，並提供客製化包裝，可到市農會購買或電洽03-5386143轉500~503。
市政府、市農會與稻米產銷班今天在將軍村舉辦好香米上市記者會，副市長沈慧虹與農會總幹事鍾祥銘歡迎大家預約搶購最新鮮的限量版好香米，以行動支持在地農業，沈慧虹也與家政班員李麗茹製作好香米壽司便當，展現好香米的飽滿Q彈有勁。
沈慧虹說，稻米產銷班已成立4年，以生產安全、無毒稻米及提高稻米品質為理念，市府協助好香米的品牌設立及致力在地農業的發展與推廣，將竹市好的農產品推薦給大家。
市府產發處長張力可說，好香米的品種為益全香米，也是台農71號，由台灣農業試驗所利用日本引入的絹光稻種與本土品種台稉4號配出的品種，米粒短圓飽滿，晶瑩剔透，米飯有彈性更有芋頭香味，可以做壽司，也可料理燴飯、熬粥等。
鍾祥銘說，好香米在出穗時稻田會飄出一股芋香味，從插秧到收成約110天，每一環節都得兢兢業業，且品質保證，今年1期作好香米種植面積約2公頃，產量約8000公斤，數量有限，限量發售，想品嘗的民眾動作要快。
新竹市稻米產銷班指出，好香米出貨時都為3天內碾製，上市前經SGS檢驗合格，確認安全無毒也無添加防腐劑，新鮮的好香米賞味期限只有20天，歡迎到市農會購買，1公斤包裝110元，3公斤包裝320元。
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