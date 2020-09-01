航空城土地徵收期程近了 航空城工程處揭牌成立

行政院宣示桃機第3跑道提前2025年完工，桃園航空城計畫展開地上物協議購買查估作業，今年底前公告土地段徵收，桃園市政府航空城工程處今天上午由副市長李憲明主持揭牌典禮，宣布首任處長由工務局總工程司李宜儒代理、副處長由工務局專委吳慧敏調升，將專責辦理推動航空城區段徵收開發及各項工程。

桃園航空城計畫正在地上物協議價購查估、復估作業，市府預定今年11月上旬公告土地區段徵收，2021年9月完成優先區拆遷、2022年9月進行安置街廓分配土地，市政府決定在工務局之下，增設「航空城工程處」2級機關，分設8科室，預算員額70人，負責辦理航空城地上物查估及各項工程。