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推廣慢魚活動 苗栗獲國際慢食社區認證

中央社 / 苗栗縣1日電

苗栗縣政府文化觀光局今天指出，為打造苗栗大慢城的生活型態，在山線推動國際慢城、在海線推廣慢魚運動，並以SlowFishMiaoli獲得認證，正式成為國際慢食社區成員。

國際慢食的發展宗旨為抵制速食、快節奏生活，提醒民眾透過細細品味手中食物，進而了解食材、熟悉環境、與他人分享，並省思現今資源過度開發與浪費問題。苗栗縣在沿海4鄉鎮推行慢魚運動，結合觀光休閒，盼能提供鄉親與遊客分享，如何「懂魚、知魚；吃在地、吃當季」，進而了解海洋、愛護海洋環境。

文觀局長林彥甫表示，近年積極鼓勵青年回流，苗栗慢魚教育從向下扎根，培養解說員描述海洋的故事，辦理社區廚師聯盟工作坊分享料理經驗，同時透過媒體踩線團、沿海觀光等活動，帶動人流，活絡經濟脈動。

今年8月，苗栗縣以SlowFish Miaoli，結合在地料理職人，改良傳統食材，開發慢魚創意料理，向國際慢食社區申請認證，順利獲得肯定，讓苗栗縣正式成為國際慢食社區成員。

林彥甫指出，苗栗擁有三義、南庄雙慢城，搭配竹南、後龍、通霄、苑裡等慢魚4鄉鎮，未來將持續創造大慢城品牌，讓鄉親與遊客都能夠沉浸在輕鬆、愜意的幸福苗栗。

苗栗縣 創意料理 南庄

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