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打1999通報來了7、8個單位 桃議員怨市府亂槍打鳥

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市1999熱線進線每月平均2萬2千通，民代抱怨轉報有問題。本報資料照
桃園市1999熱線進線每月平均2萬2千通，民代抱怨轉報有問題。本報資料照

桃園1999熱線24小時提供市政諮詢、陳情申訴等，今年又因新冠肺炎疫情緣故，進話量多1成，今天議會質詢不少民代批常滿線、回覆官腔，今天市議員黃婉如更在議事堂抱怨，先前深夜打1999反映大樓帆布搖搖欲墜，沒想到一打不得了，「至少有七、八個單位打電話給我，害我很不好意思」，直言1999轉報處理「是在亂槍打鳥嗎？」

市府研考會主委吳君婷說，1999話務人員都有經教育訓練，帆布掉落狀況較為緊急，須在4小時內回覆，各局處機關也有1999承辦人員，可能不太確定實際狀況才會立即聯繫陳情人，經查7月30日當晚1999轉報警察局、桃園區公所與建管處3個相關單位處理，並非亂槍打鳥，可能有其他單位得知是議員陳情主動聯繫，會再行了解與檢討。

黃婉如今天在研考會議會工作報告時提到，自己原本從沒用過1999，7月30日晚上接到民眾陳情議會對面大樓懸掛帆布搖搖欲墜，「擔心帆布掉落，路人會被蓋布袋」，由於已經晚上11點多，自己趕緊打1999通報，沒想到一打不得了，接到一大堆電話。

「1999是亂槍打鳥嗎？」黃說，當晚養工處、消防局、警察局、清潔隊、建管處等接力打給我，由於時間已經午夜12點，也代表7、8個家庭生活被打擾，最後是由建管處協助聯繫建案營造廠處理，也凸顯1999轉報有問題，「反正有關聯就通通叫起來！」

市議員謝美英、徐其萬等人則提到，1999熱線雖然方便，但仍有不少民眾反映1999回覆總是打官腔、無下文，建議回覆民眾要更有效度、溫度，不要老是用制式回應。

市議員林俐玲、林昭賢則關心1999話務人員人力是否吃緊，林說，肯定1999解決問題，但有時候打卻是滿線？原民市議員陳姿伶也反映應增加原住民話務人員，以協助原住民朋友解決相關問題。

吳君婷回應，今年每月平均進線量2萬2千通，比去年同期每月約2萬通要多1成，主因是肺炎疫情，詢問紓困補助、疫情防治者問題變多，26名人力採3班輪值，最多一次會有14人同時服務，會依據進話量需求調配人力，另原民服務也將加強辦理。

疫情 新冠肺炎 警察

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