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三義消防隊舊址改為鄉公所第二辦公室 上午歡喜揭牌

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉公所第二辦公室今天上午熱鬧揭牌，辦公室所在地是三義消防分隊舊址，呈現嶄新風貌。圖/苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉公所第二辦公室今天上午熱鬧揭牌，辦公室所在地是三義消防分隊舊址，呈現嶄新風貌。圖/苗栗縣政府提供

苗栗縣三義鄉公所第二辦公室今天上午熱鬧揭牌，辦公室所在地是三義消防分隊舊址，呈現嶄新風貌，啟用後提供鄉公所社會福利課及清潔隊辦公使用，盼以舒適空間提供鄉民優質的洽公環境。

揭牌儀式上午9點展開，縣長徐耀昌、三義鄉長呂明忠、前鄉長徐文達及議員韓茂賢、羅貴星及代表會主席黃富裕，副主席王文成等多人共同揭牌，場面簡單隆重。

呂明忠指出，三義鄉公所第二辦公室前身是苗栗縣政府消防局三義分隊舊辦公室，位置也在鄉公所旁，為活化公有建築物及提供鄉親更方便的洽公場所，2017年獲縣長同意將三義分隊舊辦公室無償撥用給鄉公所。

由立委陳超明爭取內政部補助建築物耐震補強工程經費313萬元，且在代表會全力支持下，工程順利展現全新風貌，1樓設置社會福利課提供完善的無障礙洽公環境，並安排充足工作人力提供鄉親優質專業服務；2樓為清潔隊，讓隊員能有專屬空間，以更好服務回饋給所有鄉親。

苗栗縣三義鄉公所第二辦公室今天上午熱鬧揭牌，1樓設置社會福利課提供完善的無障礙洽公環境，縣長徐耀昌(右)和鄉長呂明忠攙扶身障朋友體驗洽公環境。苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉公所第二辦公室今天上午熱鬧揭牌，1樓設置社會福利課提供完善的無障礙洽公環境，縣長徐耀昌(右)和鄉長呂明忠攙扶身障朋友體驗洽公環境。苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉公所第二辦公室今天上午熱鬧揭牌，辦公室所在地是三義消防分隊舊址，呈現嶄新風貌。苗栗縣政府提供
苗栗縣三義鄉公所第二辦公室今天上午熱鬧揭牌，辦公室所在地是三義消防分隊舊址，呈現嶄新風貌。苗栗縣政府提供

建築 苗栗縣 徐耀昌

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