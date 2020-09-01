三義消防隊舊址改為鄉公所第二辦公室 上午歡喜揭牌

苗栗縣三義鄉公所第二辦公室今天上午熱鬧揭牌，辦公室所在地是三義消防分隊舊址，呈現嶄新風貌，啟用後提供鄉公所社會福利課及清潔隊辦公使用，盼以舒適空間提供鄉民優質的洽公環境。

揭牌儀式上午9點展開，縣長徐耀昌、三義鄉長呂明忠、前鄉長徐文達及議員韓茂賢、羅貴星及代表會主席黃富裕，副主席王文成等多人共同揭牌，場面簡單隆重。

呂明忠指出，三義鄉公所第二辦公室前身是苗栗縣政府消防局三義分隊舊辦公室，位置也在鄉公所旁，為活化公有建築物及提供鄉親更方便的洽公場所，2017年獲縣長同意將三義分隊舊辦公室無償撥用給鄉公所。