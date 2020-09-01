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5800萬元委外 苗栗市公有停車收費換手費率不變

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
火車站西站停車場苗栗市公所爭取多目標用途，蓋大樓規畫商場、活動中心等用途。記者范榮達／攝影
火車站西站停車場苗栗市公所爭取多目標用途，蓋大樓規畫商場、活動中心等用途。記者范榮達／攝影

苗栗市公有停車收費委外經營今天易主，廠商以5800萬多元得標，取得權利經營至2023年12月31日，收費時間、費率等都維持不變，如有8月31日以前停車收費單，14天內可到4大便利超商繳費，逾期必須撥打收費單背後電話號碼洽詢。

苗栗市公所率全縣之先，2015年9月1日公有停車收費，路邊停車格約1500個，路外停車位600個，每周一至周五上午8點至晚上7點，汽車收費每半小時收10元，上手經營權到昨天，市公所招標，共有4家業者投標，決標5800多萬元，前、後廠商交接1個月，今天新業者接手經營3年4個月。

市公所強調公有收費委外經營業者雖換手，收費時間、費率及繳費方法等都不變，唯一可能影響是8月31日以前 停車未繳費者，因資料庫沒有建置在市公所，如果14天內民眾仍可以到4大便利超商繳費，逾期則要洽詢前廠商協助處理。

苗栗市公有停車收費委外經營招標，有4家投標，決標5800多萬元，比起前次決標多出1000多萬元，搶手程度苗栗市長邱鎮軍也感意外，他認為廠商應該看好市場，且民眾越來越習慣使用者付費，停車要繳費，這次委外招標次高標也有5000萬元之譜。

邱鎮軍說，5800多萬元挹注停車場作業基金專戶，專款專用在加強停車場規畫、設置、經營、管理及獎助等方面，其中，苗栗火車站西站停車場多目標用途案，也是選項之一，目前尚未定案，市公所評估西站停車場在火車站門面精華區，構想蓋大樓，增加商場、活動中心等功能，充分發揮效益。

苗栗市公有停車收費委外經營今天易主，收費時間、費率等都維持不變。記者范榮達／攝影
苗栗市公有停車收費委外經營今天易主，收費時間、費率等都維持不變。記者范榮達／攝影

停車場 火車站 超商

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