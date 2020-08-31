中壢中元慶典藝術節9月6、7日登場 鐵雕藝術神豬亮相

桃園市中壢區中元慶典藝術節9月 6、7日熱鬧登場，今天在中壢區公所熱鬧宣傳，現場同時搶先亮相大型鐵雕藝術裝置神豬，讓今年的中元傳統慶典活動融入更多環保及創新元素。

活動由桃園市政府客家事務局、中壢區公所與中壢各里及地方信仰中心仁海宮共同舉辦，希望藉由舉辦慶典發揚中壢在地客庄特色文化，凝聚地方共識，也讓民眾更深入了解在地客家中元節的習俗，促使更多人對於客家文化的重視與認同。

中壢中元慶典藝術節近幾年開始捨棄傳統的宰殺神豬酬神，取而代之的是環保創意神豬，今年邀請桃園在地廢鐵藝術家鄭炳和進行鐵雕藝術創作，打造高260公分、身長260公分、寬210公分的大型鐵雕藝術裝置神豬，以「豬爸爸」為基底，揹著豬媽媽及5隻小豬，呈現一家團圓平安和樂的意象。

中壢區公所表示，9月6日率先登場的傳統水燈排祈福遶境活動，今年由中壢後寮庄11個輪值里提供20多部藝閣車及燈篙車，繞行大中壢地區。9月7日還有客庄市集體驗及客家藝文晚會，集結包括許富凱、羅文裕、小鐘、邱鋒澤、吉那罐子封街演出，還有親子 DIY、客家闖關遊戲換好禮及歡樂大摸彩等活動。

桃園市政府秘書長黃治峯出席宣傳活動時表示，中壢中元慶典是在地客庄重點活動，每年都有超過萬人以上參與，市府致力以創新的方式讓客家文化走入生活，賦予客家新的生命，今年不僅打造了以廢鐵製作出的鐵雕藝術神豬來取代傳統的宰殺神豬酬神，體現環保精神，周邊還有客家闖關遊戲、客庄及吃喝玩樂市集、

襪娃娃福氣豬及客家小豬捏麵人親子體驗等創意互動，誠摯邀請市民朋友9月6日、7日前來感受中壢特有的中元慶典藝術文化魅力。