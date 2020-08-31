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龜山百年老樟樹出現枯枝 議員批農業局慢半拍

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市龜山區有顆百年老樟樹，當時因私人土地買賣，老樟樹面臨斷根移植轉手他人命運，市議員牛煦庭指出，老樟樹6月多出現枯枝，農業局卻遲遲沒作為，質疑護老樹只是市府喊喊口號。記者陳夢茹／攝影
桃園市龜山區有顆百年老樟樹，當時因私人土地買賣，老樟樹面臨斷根移植轉手他人命運，市議員牛煦庭指出，老樟樹6月多出現枯枝，農業局卻遲遲沒作為，質疑護老樹只是市府喊喊口號。記者陳夢茹／攝影

桃園市龜山區有棵百年老樟樹，當時因私人土地買賣，老樟樹面臨斷根移植轉手他人命運，市議員牛煦庭協助移植至千禧公園，他說，老樟樹6月多出現枯枝，農業局卻遲遲沒作為，質疑護老樹只是市府喊喊口號；對此農業局喊冤，一直都有派員去定期勘查。

該棵老樟樹為是日治時期龜山派出所警員所種，今年2月初在牛煦庭開始募款並自掏腰包，先墊付40萬元，將老樟樹移植到千禧公園，隨後便捐給市府，豈料6月多發現老樟樹開始出現枯枝，農業局卻一拖再拖，讓他無法接受。

牛煦庭指出，發現枯枝情形他馬上向農業局反映，雖然農業局有對老樟樹進行樹木健檢，但卻沒有積極作為，護樹完全慢半拍，最後還是由養工處出面處理，在8月27日將樹木原地吊起，將底下較黏的土更換成砂土，並確認排水狀況，才保住樹木的健康。

農業局回應，老樟樹移植後都有定期派員會勘，不過陸續有部分民眾因過度關心、太常幫樹木澆水、亂丟垃圾、倒廚餘施肥，企圖給老樹補充養分等錯誤行為，導致樹木狀況不佳、影響生長，經農業局邀請專家現場會勘，已建議管理機關立警告標示制止。

農業局表示，未來會邀請國內土壤、樹木疾病、移植等方面專家會診，同時建議養工處請相關專家制定養護計畫，作為後續老樹護理的參考依據， 另外，自9月起農業局將調整現地勘查的頻率，更由每月1次增加為每半個月1次，以維護老樹的健康。 

桃園市龜山區有顆百年老樟樹，當時因私人土地買賣，老樟樹面臨斷根移植轉手他人命運，市議員牛煦庭指出，老樟樹6月多出現枯枝，農業局卻遲遲沒作為，質疑護老樹只是市府喊喊口號。記者陳夢茹／攝影
桃園市龜山區有顆百年老樟樹，當時因私人土地買賣，老樟樹面臨斷根移植轉手他人命運，市議員牛煦庭指出，老樟樹6月多出現枯枝，農業局卻遲遲沒作為，質疑護老樹只是市府喊喊口號。記者陳夢茹／攝影

健檢 日治時期 募款

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