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影／開學日桃警分局長校門口排行動劇 交通反毒大執法

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
平鎮警分局長到校門口向家長學生說明交通、反毒大執法可以保護大家生命財產安全。記者鄭國樑／翻攝
平鎮警分局長到校門口向家長學生說明交通、反毒大執法可以保護大家生命財產安全。記者鄭國樑／翻攝

桃園市平鎮警分局因應轄內各國中、國小今天開學日，為維護各校新生及學童上學、放學安全，清晨和中午、下午執行「護童專案勤務」，還在學校外演出行動劇，向學童、家長、學校師長及用路人宣導，9月1日起全國同步執行「路口安全大執法」、「校園反毒」專案，希望藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念及大家反毒意識。

平鎮警分局分局長李建民表示，據交通部分析全國道路交通事故，約有6成事故發生於路口，且行人死亡人數近4成也發生於路口，為維護行人行的安全，內政部警政署規畫9月1日起至9月30日，對易肇事及違規路口執行全國路口安全大執法專案，針對汽機車不停讓行人、車輛轉向不暫停讓行人優先通行、汽機車闖紅燈及紅燈右轉、行人未依規定行走行人穿越道，及行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路等交通違規態樣加強取締。

分局長李建民另表示，警方為貫徹政府推動校園反毒政策，防範新興毒品流入校園，除規畫專責警力加強查緝少年、校園及新興毒品案件外，並與校方互助互信，共同建構縝密的少年防護網。警方也重視毒品年輕化問題，加上現今新興毒品常偽裝成不易辨識的日常食品包裝，為避免青年學子好奇而誤食成癮，平鎮警分局已將預防宣導及查緝毒品源頭並列為首要工作目標。

警方除了演行動劇，也發傳單讓學生感受開學第一天，人民保母就用心保護他們。記者鄭國樑／翻攝
警方除了演行動劇，也發傳單讓學生感受開學第一天，人民保母就用心保護他們。記者鄭國樑／翻攝
學生還沒進學校，就收到警察為他們準備的貼心、實用的宣導品。記者鄭國樑／翻攝
學生還沒進學校，就收到警察為他們準備的貼心、實用的宣導品。記者鄭國樑／翻攝

毒品 反毒 事故

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