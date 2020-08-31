桃園男思念亡妻養兔解憂 不料養出上百隻衍生汙染問題

桃園市平鎮區一男子因為妻子過世後少個伴，5年前養兔子排解想念老伴的心情，沒想到兔子越生越多一度多達90多隻，屋子臭到連孩子也受不了只好搬到外面住，男子養兔子心情變差，甚至到了要看醫師的程度。

養兔子還衍生環境髒亂而且孳生蚊蟲等問題，里民、附近鄰居居民不堪惡臭髒亂，向里長莊育勝投訴，里長拜託公所、市府處理，但是來的人沒進屋就說聞不到味道，讓民眾覺得政府態度消極，最後市議員黃敬平解決。黃今天邀集農業、衛生、環保等單位會勘，並做成決議由動保處幫忙安置兔子之後，里辦公室協助打掃，男子對造成環境問題感到過意不去，願意配合恢復屋子整潔。

黃敬平說，屋主表示一開始是在路上遇見一位小學生送他兔子，原本只是想妻子走了，養兔子可以有個伴沒想到越養越多。

動保處表示，初步清點就有47隻兔子，不過因為兔子天性會鑽洞築巢，屋內有的房間光線不好看不清楚，加上屋主說近100隻，所以要擇日清點，加上兔子是私有財產要請屋主切結，同意動保處代為安排非商業的環境安置這些兔子，等到要安置的時候，請屋主的家人陪同現場清點數量。

兔子養在平鎮區金陵里一處老舊沒電梯的公寓民宅，黃敬平等人在里長陪同下前往了解，還沒進屋子就聞到陣陣尿騒味和霉味，大家戴口罩進去察看，果然好幾隻兔子滿屋子跑動。民眾表示前一陣子下雨，雨後屋內臭味撲鼻而來，附近鄰居都受不了。

動保處表示，現場都是迷你兔也就是俗稱的「道奇兔」體重600至800公克，成長狀況良好，但是屋內環境確實髒亂。兔子受孕後通常1個多月就能生兔寶寶，每次約5、6隻或更多，屋主用撿來的生菜餵食從客廳到臥室、廁所都可以看見兔子。