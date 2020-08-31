甭冒死拍最美日落大道！最佳視角T點景觀台明年6月完工

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道有最美日落大道之稱，擁有無敵海景，觀光局補助1200萬元辦理「苗栗縣通霄日落大道環境營造計畫」，預計明年6月底前完工，設在聯絡道東邊T點的景觀台，可望提供安全最佳視角，並改善觀日尖峰時間，車輛違規停放，民眾任意穿越道路的亂象。

最美日落大道、無敵海景，台61線通霄鎮新埔聯絡道條件得天獨厚，苗栗縣長徐耀昌等地方人士都期待「苗栗縣通霄日落大道環境營造計畫」，打造最美的公路驛站，縣府文化觀光局長林彥甫說，工程今年8月26日決標，為求管用合一，文觀局正向土地管理單位申請土地撥用作業。

觀光局補助1200萬元辦理通霄日落大道環境營造計畫，將興建挑高景觀平台，導覽解說及方向指引設施等設施，景觀平台下方及周邊，規畫停車空間供遊客使用，預計明年6月底前完工，改善觀日尖峰，部分民眾為拍美照，違規停車甚至鋌而走險穿梭馬路的亂象。

日落道路獲得交通部最美景觀公路票選第1名，並一炮而紅，在地攝影工作者張文煥提供作品功不可沒，他說，日落大道因4線道聯絡道西邊接連接台1線T字路口，景深夠且寬廣，且少有電線等障礙物，白天有開闊大海、天空，飄過的雲、通過的船隻，都有畫龍點睛之妙，傍晚日落又有晚霞倒映海面更是絕美，日夜都出景。