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甭冒死拍最美日落大道！最佳視角T點景觀台明年6月完工

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品，日夜皆美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品，日夜皆美。圖／張文煥提供

台61線苗栗縣通霄鎮新埔聯絡道有最美日落大道之稱，擁有無敵海景，觀光局補助1200萬元辦理「苗栗縣通霄日落大道環境營造計畫」，預計明年6月底前完工，設在聯絡道東邊T點的景觀台，可望提供安全最佳視角，並改善觀日尖峰時間，車輛違規停放，民眾任意穿越道路的亂象。

最美日落大道、無敵海景，台61線通霄鎮新埔聯絡道條件得天獨厚，苗栗縣長徐耀昌等地方人士都期待「苗栗縣通霄日落大道環境營造計畫」，打造最美的公路驛站，縣府文化觀光局長林彥甫說，工程今年8月26日決標，為求管用合一，文觀局正向土地管理單位申請土地撥用作業。

觀光局補助1200萬元辦理通霄日落大道環境營造計畫，將興建挑高景觀平台，導覽解說及方向指引設施等設施，景觀平台下方及周邊，規畫停車空間供遊客使用，預計明年6月底前完工，改善觀日尖峰，部分民眾為拍美照，違規停車甚至鋌而走險穿梭馬路的亂象。

日落道路獲得交通部最美景觀公路票選第1名，並一炮而紅，在地攝影工作者張文煥提供作品功不可沒，他說，日落大道因4線道聯絡道西邊接連接台1線T字路口，景深夠且寬廣，且少有電線等障礙物，白天有開闊大海、天空，飄過的雲、通過的船隻，都有畫龍點睛之妙，傍晚日落又有晚霞倒映海面更是絕美，日夜都出景。

他津津樂道一次雨後，利用路面積水，製造出天、地相互輝映效果，還帶動一股小風潮，他並分享要拍到懸日或太陽西沉美景，一般手機僅能拍到全景，除非加裝長鏡頭，建議使用長焦鏡頭約300mm以上，光圈盡量不要開太大，不同條件下光圈跟快們都要隨時調整，並沒有固定模式，多拍幾張一定會有滿意作品。

苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品，日夜皆美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥的日落大道作品，日夜皆美。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥利用積水拍出日落天地相互輝映，帶動一股風潮。圖／張文煥提供
苗栗縣通霄鎮在地攝影工作者張文煥利用積水拍出日落天地相互輝映，帶動一股風潮。圖／張文煥提供

苗栗縣 觀光局 徐耀昌

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