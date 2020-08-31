桃市國民黨團：市府若修改食安自治條例一定抗議到底

中央宣布開放美豬進口爆發社會爭議、豬農抗爭，桃園市議會國民黨團今天召開「捍衛市民健康、拒絕瘦肉精」記者會，砲轟蔡政府開放含瘦肉精美豬進口戕害國人健康，要求桃市府不得修改食安自治條例相關條文，否則一定抗議到底。

桃園市議會國民黨團批評，總統蔡英文同意開放美國含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉及放寬30月齡以上美國牛肉進口，根本就是「昨是今非」，國民黨團堅決反對。

市議員林政賢批評，民進黨曾經為了反美豬，霸占立法院上街頭遊行抗議，結果換了位置就換了腦袋，完全就是雙重標準，且僅用一場記者會就直接宣布開放，完全不把台灣人放在眼裡，更直呼「讓含瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」。

市議員陳美梅則說，民進黨核准含瘦肉精美豬來台，讓很多家長相當擔心，深怕養豬業會全面淪陷；市議員徐玉樹怒批「現在與過去時空背景到底有什麼不一樣」，他建議，可以讓民進黨員優先食用含瘦肉精美豬的美味。

梁為超則指出，副總統賴清德在台南市長任內說過「如果犧牲人民健康進口美豬牛，作為交換條件，那麼總統也別當了」，他反問賴清德，現在支持還是反對瘦肉精美豬進口，講過的話還認嗎？

林政賢補充，桃園市衛生局於108年11月5日公布實施「桃園市食品安全管理自治條例第12條」，該條文規定「本市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）」，將全力捍衛這項條文，並要求衛生局依法行事，如果依然倒行逆施，黨團將抗爭到底。