內灣國小首次沒新生 鄉長：人口外流學生數減少
今天是國中小開學日，新竹縣橫山鄉內灣國小今年卻沒有一年級新生入學，橫山鄉長張志弘表示，鄉內缺乏工作機會，人口外流，導致學生人數越來越少。
位在新竹縣橫山鄉的內灣老街是知名風景區，就在老街上方的內灣國小也是一所美麗學校，但因林業、礦業沒落，當地轉型為觀光發展，工作機會降低，人口逐漸外移，內灣國小的學生數逐漸降低，今年甚至沒有一年級新生。
張志弘受訪表示，橫山鄉20年前人口有1萬6000多人，但目前有1萬2700多人，加上人口老化是全新竹縣第2名，出生率趕不上死亡率，人口無法成長。
張志弘說，內灣老街雖然是知名景點，但有7、8成商家是外地人來租店面做生意，老人家收租金過活，年輕人返鄉創業的意願低。
張志弘指出，橫山鄉離竹東鎮近，但學校資源沒有竹東好，許多家長選擇往竹東生活，除了內灣國小今年沒有新生，橫山、大肚國小有10多名新生，沙坑、田寮等校則剩個位數。
內灣國小校長趙千惠表示，鄉內人口老化及少子化嚴重，全校原有40多人，今年扣除畢業生後學生只剩30多人。
趙千惠說，今年入學一年級的學生屬蛇、馬，今年沒有新生入學的原因可能和生肖有關；此外，今年幼兒園有8名新生入學，明年小學應該不會再次出現「零新生」的狀況。
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