開放美豬進口 國民黨痛批：民進黨換了位置換了腦子

不滿總統蔡英文宣布將開放含瘦肉精的美豬進口，國民黨發動22縣市議會黨團今天上午同步舉行記者會，國民黨新竹縣黨部表示，堅決反對開放來自任何一個國家含瘦肉精的豬肉進口，新竹縣食品安全管理自治條例也已有相關規範，豬肉及其製品不得檢出乙型受體素，保障民眾健康。

國民黨新竹縣黨部書記長王秀如、副書記長陳栢維、國民黨籍縣議員杜文中、劉建民、林增堂、吳菊花、陳凱榮、蔡志環、林秉君等人皆出席記者會，並舉著標語喊「顧健康、拒美豬」等口號。

國民黨新竹縣黨部表示，過去民進黨在野時，強烈反對含瘦肉精豬肉進口，總統蔡英文曾說過「拒絕瘦肉精，要求政府重啟談判，政府做不來就下台」、副總統賴清德也曾說「希望中央嚴格把關，不開放含有瘦肉精的肉品進口」，現在執政卻開放，「換了位置就換了腦袋？」

國民黨新竹縣黨部指出，國人飲食習慣與西方國家不同，食用豬肉是大宗，每人每年平均會吃掉40公斤的豬肉、8公斤的牛肉，尤其內臟類更被當成補品，如產後坐月子吃的麻油腰花、燉湯中的豬心、豬肺、豬肝等，而內臟是藥物最容易累積的部位，誰能保證吃了安全。

國民黨新竹縣黨部也說，雖然中央要求含有瘦肉精的豬肉必須標示，民眾有選擇買或不買的權力，但夜市攤販最常賣的滷味及加工品如肉鬆、肉乾，甚至台灣國民小吃滷肉飯，這些該如何標示，民眾怎麼分辨？