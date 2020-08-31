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蔡英文曾反對瘦肉精 新北議長：買下畫面來播

反制美豬牛進口 苗栗府會都發聲

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議會國民黨團今天上午在縣黨部舉行記者會，訴求「拒絕含瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」。記者范榮達／攝影
苗栗縣議會國民黨團今天上午在縣黨部舉行記者會，訴求「拒絕含瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」。記者范榮達／攝影

中央宣布開放美豬、牛進口，國民黨苗栗縣長徐耀昌及苗栗縣議會黨團，今天都同聲反制，徐耀昌宣布國中、國小及營養午餐，及社區關懷據點都禁用美豬、牛肉，國民黨團也將提案瘦肉精零出，納入自治條例修法。

苗栗縣議會38席，國民黨團有22席，今天上午在縣黨部舉行「拒絕含瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」反對開放含瘦肉精豬肉記者會，14名議員參加，喊出「開放瘦肉精、鄉親不安心」口號，黨團副書記長韓茂賢抨擊民進黨中央政府「換了位置換腦袋」，不受國會監督，不顧全民健康，悍然宣布美豬、牛進口。

縣議員廖秀紅經營養豬產業，她認為含有瘦肉精美豬進口，勢必衝擊產業與人民健康，將來豬肉相關商品，要求標示產地，提供消費者辨識參考，縣議會議長鍾東錦指出，黨團將會提案修正自治條例，瘦肉精零檢出納入，為鄉親健康把關。

另，徐耀昌今天參加家庭教育中心與後龍國小辦理的幸福學堂活動，徐耀昌宣布，基於健康及產業考量，國中、小營養午餐，及社區關懷據點共餐，都禁用美豬、牛，因事發突然，縣府相關單位將研擬把關機制，目前暫時勸導廠商「共體時艱」，尊重縣府的決策。

苗栗縣長徐耀昌今天參加家庭教育中心與後龍國小辦理的幸福學堂活動，宣布國中、小營養午餐，及社區關懷據點共餐，都禁用美豬、牛。記者范榮達／攝影
苗栗縣長徐耀昌今天參加家庭教育中心與後龍國小辦理的幸福學堂活動，宣布國中、小營養午餐，及社區關懷據點共餐，都禁用美豬、牛。記者范榮達／攝影

瘦肉精 美豬 徐耀昌

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