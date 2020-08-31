反制美豬牛進口 苗栗府會都發聲

中央宣布開放美豬、牛進口，國民黨苗栗縣長徐耀昌及苗栗縣議會黨團，今天都同聲反制，徐耀昌宣布國中、國小及營養午餐，及社區關懷據點都禁用美豬、牛肉，國民黨團也將提案瘦肉精零出，納入自治條例修法。

苗栗縣議會38席，國民黨團有22席，今天上午在縣黨部舉行「拒絕含瘦肉精豬肉、捍衛全民健康」反對開放含瘦肉精豬肉記者會，14名議員參加，喊出「開放瘦肉精、鄉親不安心」口號，黨團副書記長韓茂賢抨擊民進黨中央政府「換了位置換腦袋」，不受國會監督，不顧全民健康，悍然宣布美豬、牛進口。

縣議員廖秀紅經營養豬產業，她認為含有瘦肉精美豬進口，勢必衝擊產業與人民健康，將來豬肉相關商品，要求標示產地，提供消費者辨識參考，縣議會議長鍾東錦指出，黨團將會提案修正自治條例，瘦肉精零檢出納入，為鄉親健康把關。