國中小開學首日 竹縣長楊文科：瘦肉精絕不進校園

今天是國中小開學日，新竹縣長楊文科一早便到光明國小，與警方一同宣導交通安全，他也特別強調，雖中央拍板開放美豬、美牛進口，但縣內國中小營養午餐，全面禁止使用美豬、美牛作為食材，請家長放心。

新竹縣政府警察局交通隊統計，今年上半年度本縣轄內交通事故中，行人死亡人數1人，受傷人數共267人，為讓學童加強交通安全觀念，楊文科一早就穿著反光背心，化身安全導護志工護童上學。

針對中央拍板開放含瘦肉精美豬及30月齡以上美牛進口，楊文科表示，新竹縣國中小校園營養午餐，團膳廠商不使用美豬、美牛的內臟，使用國產豬隻，也要求衛生局強制「零檢出」瘦肉精萊克多巴胺。

他也說，進入後疫情時代，校園防疫工作也不會鬆懈，讓孩子上學安心，家長也放心，對於學童上下學安全，也會請警方加強學校周邊治安死角巡守，提高見警率。