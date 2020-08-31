影/開學日宣傳明天交通大執法 鄭文燦：路口加強取締

桃園市國中小學今天上午開學，市長鄭文燦前往桃園區文山國小陪同學童穿越斑馬線上學，提前為市警局明天交通大執法宣導「路口慢看停、行人優先行」10字口訣，鄭文燦說，9月1日起交通大執法，特別是行人安全，要求警方在最易發生事故的路口加強取締，希望路口肇事率下降。

交通部統計去年全國行人死亡458人，近4成為路口死亡。桃園市警局交通大隊亦統計，今年上半年，行人穿越馬路或路口發生車禍意外，總共1234件，更造成18行人死亡、1686人受傷，行人死亡事故較往年激增。

市警局配合全國展開交通大執法，自明天起為期1個月，警方將針對路口違規加強取締，路口車不讓人罰款1千2到3千6百元，民眾違規不走行穿線罰款300元。。

鄭文燦前往文山國小視察開學、陪同學童上學，進校園依檢疫規定戴口罩、量體溫，由市議員黃家齊、市警局長陳國進陪同，宣導9/1交通大執法，他呼籲市民、學童行經路口「慢看停」，不要違規、注意安全，並指示市警局在大執法這段期間，路口及交通違規「該取締的就取締」。