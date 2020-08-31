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今天開學日 台東109所國中小學生戴口罩進校門
今天開學日，台東縣內109所國中及小學都喜迎一年級新生，也展開防疫大作戰，各校都各個校園出入口安排志工與教師為學生、家長量體溫，未發燒才能進入校園，首日量測體溫狀況大致良好，但有零星小朋友忘記戴口罩上學，經提醒才戴上。
為了防疫，台東縣教育處在開學前通令各學校，規定全縣學校未來兩周內，學生進入校園須戴口罩、量體溫，家長則採實名制登記、量體溫才能進校園，今天各校普遍落實執行，部分國小教師格外心細，還對量過體溫且正常的學生手背蓋上小戳章，以方便辨識。
台東縣教育處長林政宏表示，雖然教育部未強學生戴口罩，但因應暑假台東遊客爆量，為加強校園防疫，台東縣加碼防疫，全縣109所國中小學1萬4千餘位學生，未來兩周須戴口罩上學；各校教室保持通風；國中及國小學生搭乘大眾運輸工具，須全程戴口罩。
林政宏指出，縣內所有學校都準備充裕酒精、口罩等防疫器材備用，落實要求學生勿用手觸口鼻，養成勤洗手習慣，希望阻絕疫情進入校園。
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