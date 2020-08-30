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桃市警局 9月1日起執行易肇事路口大執法
桃園市警局9月1日與全國同步執行易肇事路口交通大執法為期1個月，大園分局員警今天下午上街發送傳單宣導路口交通安全，警方9月1日起將在大園10大易違規肇事路口，決強力取締交通違規行為，龜山分局在地音樂會上，客串表演校園反毒及交通安全宣導，呼籲用路人車輛行經路口禮讓行人，避免交通違規被開單罰錢。
大園分局表示，交通部統計去年全國行人死亡458人，近4成死於路口，為防制交通事故，大園10大易違規肇事路口，包括三民路二段與菓林路口、三民路一段與建國路口、中正東路與橫湳路口、聖德北路與和平西路口、國際路二段與中華路口、中華路與平安路口、大觀路與永興路口、三民路一段與航翔路口、中正東路二段與高鐵北路三段路口、大竹南路與五結路口，9月1日起交通大執法，加強取締交通違規。
龜山分局表示，員警客串表演宣導交通全和校園反毒，為宣導行人行經路口、穿越道「停聽看」，9月1日起為期1個月，警方將針對車輛未禮讓行人、闖紅燈、行人未依規定走行人穿越道等違規加強取締，路口多禮讓、行人走斑馬線，遵守交通安全，不要跟自己荷包過不去。
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