桃園藝文特區「G10職聚落」 為配合捷運工程今結束營運

配合捷運工程，桃園市政府青年事務局精心打造的「G10職聚落」在今天畫下句點，青年事務局長顏蔚慈表示，扶植青年創業的精神不會中斷，其他場館及民營空間也會提供職涯發展相關資源，並輔導有意願的職人進行微型創業，激發無限可能。

位於桃園藝文特區的「G10 GO！貨櫃市集」，因配合捷運綠線施工而畫下句點，為感謝市民的支持，特別在今天舉辦「再見G10」活動，邀請贊助企業、曾進駐的貨櫃職人、市集攤商與民眾一同野餐、聽音樂、看表演，也回顧「G10 GO！貨櫃市集」的點滴。

桃園市政府青年事務局為輔導青年就業及創業，107年11月以大型彩繪貨櫃建置市集，提供青年創業與展現自我的舞台，今年起以「職人駐村」為主軸，招募手作創意產業青年進駐貨櫃，開設多元DIY工作坊，並固定邀請街頭藝人表演，引起民眾熱烈迴響。

進駐職人藍申樺分享，自己從台北返鄉創業，在「G10 GO！貨櫃市集」累積客群，有了嶄露頭角的機會；另一名進駐職人黃可瑤也有感而發，他表示，在這裡認識多位對創作有堅持、有理想的夥伴，互相幫助與交流，激盪創作火花，是很寶貴的經驗。

青年事務局長顏蔚慈表示，「G10 GO！貨櫃市集」的命名，除了因為建置在捷運綠線G10站出入口預定地旁，更希望以英文單字「Go」帶來青春活力的意象，不過由於捷運工程正在市集周邊如火如荼進行中，考量進出安全與進駐效益才決定落幕。

桃園市政府捷運工程局指出，109年底前將陸續進行G10、G11、G12，這3個站區東側連續壁施工作業，施工期間難免影響周邊交通，將會在施工路段前150公尺以及重要路口設置施工告示牌，並於廣播電臺及有線電視跑馬燈持續宣導改道措施，重要路口亦出動義交做交通指揮疏導，施工期間不便之處還請市民朋友共同配合與體諒。