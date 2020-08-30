桃園基隆雙市長遊大溪 行銷共享城市觀光資源還送好康

桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌今天下午一同前往大溪區，聯手行銷「和平安心遊‧作伙來基桃」觀光旅遊，雙市長現身大溪和平老街和周邊歷史景點、博物館群、百年紀念建築果然轟動。

鄭文燦化身觀光大使，為林右昌市長及基隆市府團隊導覽探索大溪老城區的魅力，兩人一同在大溪遊客服務中心灌園草堂享用美味豆食下午茶，也參觀、木生活館（大溪公會堂暨蔣公行館）、崖線步道、中正公園日式相撲場及源古本鋪等景點，期盼透過兩座城市的觀光交流，共享美好事物。

鄭文燦表示，上周率市府團隊參觀基隆喝批島等景點，基隆擁有海港，大溪是沿舊河港逐漸發展起來，桃園自升格後，積極推動大溪舊城區改造計畫，小從電纜地下化、大至街區重建，包含老屋活化，設置木博館建物群等，以及中正公園改造工作，希望帶領更多遊客體驗大溪文化之美。

鄭文燦說，大溪豆干節及國際風箏節是每年遊客必定造訪的盛會，市府也串聯周邊康莊休閒農業區及月眉休閒農業區、慈湖以及石門水庫等景點，希望讓大溪觀光旅遊資源愈加豐富。

鄭文燦指出，為了鼓勵桃園、基隆市民互相造訪兩地景點，兩市府攜手規畫基隆和平島及大溪和平老街互訪交流計畫。他參觀基隆和平島時，對獨特的海岸地景、雷達站咖啡廳以及西班牙修道院考古遺跡等景點印象深刻，林右昌市長積極推動基隆城市改造工作，兼具歷史、生態、海岸旅遊魅力，非常值得一遊。鄭文燦強調城市交流的價值不僅在治理層面，更希望市民開拓眼界，把心打開，發掘台灣更多美好的地方。

林右昌表示，10年前來過大溪，這次再度造訪還參觀普濟路廊帶上的歷史建物或空間、木博館建物群、大溪遊客服務中心、中正公園等，令他感受到大溪的轉變，大溪傳統豆干產業及木藝產業也不斷推陳出新，遊客絡繹不絕，非常適合親子共遊。

林右昌除了吸取大溪觀光發展經驗，也鼓勵桃園市民多到基隆走走，包含和平島彩色屋、潮境公園、經常有國際郵輪停泊的基隆港等熱門景點，看看基隆的蛻變。

林右昌說，基隆市以實際行動鼓勵市民造訪桃園景點，包含鄰長及里長自強活動、戶外研習活動等，共17團到桃園大溪老街參訪，希望未來持續強化基隆、桃園兩地觀光交流，相信不僅有助於兩座城市的發展，也對整個大台北首都圈有正面助益。

雙市長互贈特產、文創紀念品時，鄭文燦特別挑選「溪房子」手作坊與駐點工藝家吳岱紜合作設計的茶衫，木沐MUKKI月光盤與豆干印章，以及2020大溪大禧平安福袋、兩用頸枕做為林右昌市長及基隆市政府團隊的伴手禮。

桃園及基隆也宣布推出雙城市民旅遊優惠，9月1日起，桃園市民到西岸旅遊服務中心出示市民卡，可獲得台灣好行「濱海奇基線」一日乘車券票1張，名額共100名，基隆市民至高鐵桃園站旅遊服務中心出示身分證可獲得台灣好行「大溪快線」一日票1張名額共100名，邀請兩市市民體驗雙城和平安心遊。

今天雙市團隊出席的局處長包括基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯、綜合發展處黃駿逸、文化局長陳靜萍、民政處長王榆森、市府發言人沈詠珮、基隆市觀光協會陳麗香理事長、基隆民宿觀光文化發展協會高明福創會理事長、基隆民宿觀光文化發展協會車雅惠秘書長和宗岳國際有限公司（和平島公園）黃偉傑董事總經理；桃園市政府觀旅局長楊勝評、文化局長莊秀美、秘書處長顏子傑、經發局副局長黃穗鵬、大溪區長陳嘉聰、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧、大嵙崁文教基金會執行長李世明、桃園市觀光旅遊發展協會李三連理事長、桃園市民宿發展協會陳秉弘理事長和桃園市旅舘商業同業公會邱照進理事長。

鄭文燦（右）特別挑選「溪房子」手作坊與駐點工藝家吳岱紜合作設計的茶衫，送給來訪的林右昌市長（左）。記者鄭國樑／攝影

林右昌仔細看著豆干做成的精緻創意料理，認為很有特色。記者鄭國樑／攝影

林右昌（右起）、鄭文燦參觀大溪老街古宅，和屋主一起行銷老街觀光。記者鄭國樑／攝影

林右昌送鄭文燦基隆研發的海鮮泡麵，強調海鮮料豐富而且市場上很搶手，鄭市長說自己是泡麵達人，對這方面料理很有心得。記者鄭國樑／攝影