快訊

14歲少女高雄北上新竹失聯 校方：學生與網友互動活絡

AKIRA中職開球大暴投險K富邦金董事長 林志玲驚喜現身閃爆

桃園基隆雙市長遊大溪 行銷共享城市觀光資源還送好康

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦為林右昌市長導覽大溪老街特色。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦為林右昌市長導覽大溪老街特色。記者鄭國樑／攝影

桃園市長鄭文燦與基隆市長林右昌今天下午一同前往大溪區，聯手行銷「和平安心遊‧作伙來基桃」觀光旅遊，雙市長現身大溪和平老街和周邊歷史景點、博物館群、百年紀念建築果然轟動。

鄭文燦化身觀光大使，為林右昌市長及基隆市府團隊導覽探索大溪老城區的魅力，兩人一同在大溪遊客服務中心灌園草堂享用美味豆食下午茶，也參觀、木生活館（大溪公會堂暨蔣公行館）、崖線步道、中正公園日式相撲場及源古本鋪等景點，期盼透過兩座城市的觀光交流，共享美好事物。

鄭文燦表示，上周率市府團隊參觀基隆喝批島等景點，基隆擁有海港，大溪是沿舊河港逐漸發展起來，桃園自升格後，積極推動大溪舊城區改造計畫，小從電纜地下化、大至街區重建，包含老屋活化，設置木博館建物群等，以及中正公園改造工作，希望帶領更多遊客體驗大溪文化之美。

鄭文燦說，大溪豆干節及國際風箏節是每年遊客必定造訪的盛會，市府也串聯周邊康莊休閒農業區及月眉休閒農業區、慈湖以及石門水庫等景點，希望讓大溪觀光旅遊資源愈加豐富。

鄭文燦指出，為了鼓勵桃園、基隆市民互相造訪兩地景點，兩市府攜手規畫基隆和平島及大溪和平老街互訪交流計畫。他參觀基隆和平島時，對獨特的海岸地景、雷達站咖啡廳以及西班牙修道院考古遺跡等景點印象深刻，林右昌市長積極推動基隆城市改造工作，兼具歷史、生態、海岸旅遊魅力，非常值得一遊。鄭文燦強調城市交流的價值不僅在治理層面，更希望市民開拓眼界，把心打開，發掘台灣更多美好的地方。

林右昌表示，10年前來過大溪，這次再度造訪還參觀普濟路廊帶上的歷史建物或空間、木博館建物群、大溪遊客服務中心、中正公園等，令他感受到大溪的轉變，大溪傳統豆干產業及木藝產業也不斷推陳出新，遊客絡繹不絕，非常適合親子共遊。

林右昌除了吸取大溪觀光發展經驗，也鼓勵桃園市民多到基隆走走，包含和平島彩色屋、潮境公園、經常有國際郵輪停泊的基隆港等熱門景點，看看基隆的蛻變。

林右昌說，基隆市以實際行動鼓勵市民造訪桃園景點，包含鄰長及里長自強活動、戶外研習活動等，共17團到桃園大溪老街參訪，希望未來持續強化基隆、桃園兩地觀光交流，相信不僅有助於兩座城市的發展，也對整個大台北首都圈有正面助益。

雙市長互贈特產、文創紀念品時，鄭文燦特別挑選「溪房子」手作坊與駐點工藝家吳岱紜合作設計的茶衫，木沐MUKKI月光盤與豆干印章，以及2020大溪大禧平安福袋、兩用頸枕做為林右昌市長及基隆市政府團隊的伴手禮。

桃園及基隆也宣布推出雙城市民旅遊優惠，9月1日起，桃園市民到西岸旅遊服務中心出示市民卡，可獲得台灣好行「濱海奇基線」一日乘車券票1張，名額共100名，基隆市民至高鐵桃園站旅遊服務中心出示身分證可獲得台灣好行「大溪快線」一日票1張名額共100名，邀請兩市市民體驗雙城和平安心遊。

今天雙市團隊出席的局處長包括基隆市政府觀光及城市行銷處處長曾姿雯、綜合發展處黃駿逸、文化局長陳靜萍、民政處長王榆森、市府發言人沈詠珮、基隆市觀光協會陳麗香理事長、基隆民宿觀光文化發展協會高明福創會理事長、基隆民宿觀光文化發展協會車雅惠秘書長和宗岳國際有限公司（和平島公園）黃偉傑董事總經理；桃園市政府觀旅局長楊勝評、文化局長莊秀美、秘書處長顏子傑、經發局副局長黃穗鵬、大溪區長陳嘉聰、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧、大嵙崁文教基金會執行長李世明、桃園市觀光旅遊發展協會李三連理事長、桃園市民宿發展協會陳秉弘理事長和桃園市旅舘商業同業公會邱照進理事長。

鄭文燦（右）特別挑選「溪房子」手作坊與駐點工藝家吳岱紜合作設計的茶衫，送給來訪的林右昌市長（左）。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（右）特別挑選「溪房子」手作坊與駐點工藝家吳岱紜合作設計的茶衫，送給來訪的林右昌市長（左）。記者鄭國樑／攝影

林右昌仔細看著豆干做成的精緻創意料理，認為很有特色。記者鄭國樑／攝影
林右昌仔細看著豆干做成的精緻創意料理，認為很有特色。記者鄭國樑／攝影

林右昌（右起）、鄭文燦參觀大溪老街古宅，和屋主一起行銷老街觀光。記者鄭國樑／攝影
林右昌（右起）、鄭文燦參觀大溪老街古宅，和屋主一起行銷老街觀光。記者鄭國樑／攝影

林右昌送鄭文燦基隆研發的海鮮泡麵，強調海鮮料豐富而且市場上很搶手，鄭市長說自己是泡麵達人，對這方面料理很有心得。記者鄭國樑／攝影
林右昌送鄭文燦基隆研發的海鮮泡麵，強調海鮮料豐富而且市場上很搶手，鄭市長說自己是泡麵達人，對這方面料理很有心得。記者鄭國樑／攝影

鄭文燦、林右昌互贈文創特產、紀念品。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦、林右昌互贈文創特產、紀念品。記者鄭國樑／攝影

基隆港 鄭文燦 林右昌

延伸閱讀

基隆與桃園市長更上一層樓？ 「吃豆乾升大官」藏玄機

被問2022年規劃 鄭文燦林右昌表示先專心市政

拍賣綠商品表揚甘藷王 鄭文燦：新學年採購履歷大豆

美豬進口爭議 鄭文燦：桃園美食活動一律國產豬

相關新聞

桃園9/1交通大執法宣導

桃園市警局9月1日與全國同步執行易肇事路口交通大執法為期1個月，大園分局員警今天下午上街發送傳單宣導路口交通安全，警方9...

基隆與桃園市長更上一層樓？ 「吃豆乾升大官」藏玄機

基隆市長林右昌今天下午拜訪桃園市長鄭文燦，兩人暢遊大溪和平老街和周邊百年歷史景點，面對媒體問2022年選舉和政治布，鄭文...

苗栗新住民演自己心路歷程 「台灣心客家情」大成功

苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊20多名學員，素人今天出師成果展，帶著小孩演出「台灣心客家情」，劇中...

【即時短評】騎一趟就知道 苗縣府正視機車族心聲

台灣人口2300萬，機車就高達1萬5000輛，許多人的日常是騎機車代步，但道路充滿了對機車族不友善設計，甚至有主事者騎一...

拍賣綠商品表揚甘藷王 鄭文燦：新學年採購履歷大豆

桃園市長鄭文燦今天上午前往大園區分別參加桃園市綠色消費樂購季及大園區甘藷評鑑推廣行銷活動，為桃園在地綠色產品行銷，表揚大...

機車2段式左轉了嗎？ 苗栗優先檢討15處明顯矛盾路口

苗栗縣頭份市中華路台1己線到中正路間，內側車道禁行機車路段及機車2段式左轉路口，標準一變再變，縣府啟動專案檢討合理性，鎖...

桃園20個長照據點經申請成伯公照護站 遭疑資源重疊

桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務，不過遭議員...

「義料之外-六家有義士」 竹北六張犁接地氣展登場

義民節為北部客家族群重要節日，今年全國義民祭由新竹縣的大隘祭典區輪值，目前正值活動期間，由文化局與國立交通大學共同籌畫的...

5公頃大湳雅公園將升級 增兒童遊具、五感花園

新竹市北區東西向快速道路台68線旁武陵路段過去缺乏綠地，市府兩年前活化部分台大醫院湳雅院區預定地，將3公頃閒置土地改造為...

桃園三民蝙蝠洞50隻蝙蝠現蹤 達人：20多年沒看過了

桃園市復興區擁有多樣自然生態資源，桃園市政府觀光旅遊局推出2020北橫探險節，其中「三民蝙蝠洞」更是熱門景點，最令人振奮...

頭份市124甲縣道禁行機車地方反映不便 部分路段試開放

國道1號苗栗縣頭份交流道聯絡道124甲縣道，全線禁行機車，地方迭有反映機車族造成加油、下田工作等不便，苗栗縣道路交通安全...

「桃園版松菸」招商不利 龍潭十一份園區挨批養蚊

桃園市龍潭十一份觀光文化園區有「桃園版松菸」之稱，市府觀旅局去年8月完成整建，但OT營運移轉案已流標3次，市議員批評「市...

熱門新聞

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。