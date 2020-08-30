跟桃捷一起去旅行！ 第3波國門深度體驗遊明開放報名
受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名，共有2個梯次，每梯次限量30人。
出國禁令持續延長、偽出國行程總是秒殺，桃捷公司表示，雖然無法帶民眾飛上天，但為滿足大家等待出國的想像，特別推出「國門深度體驗遊」行程，民眾搭乘捷運到機場後，由桃捷公司安排機場全程導覽、提供景觀看台絕佳VIP位置，讓民眾觀看各家航空飛機在跑道起降。
另外還有懷舊風味玩藝大街，重現台灣三○年代大稻埕的街道場景，可重溫台灣傳統歷史文化，最後再到五星級飯店景觀餐廳，一邊觀賞飛機起降，一邊享受美味精緻的下午茶。
桃捷公司說，這次推出的國門深度體驗遊行程為「發現機場好好玩、體驗候機也是旅行的一種浪漫」，一人只要400元，此外，報名參加小旅行的民眾，只要臉書按讚分享活動資訊，桃捷公司加碼再送一日票，讓民眾搭著機捷玩透透。
跟著桃捷一起去旅行第3波活動，明天上午9點準時開放報名（詳細報名資訊: https://reurl.cc/pymaDx），共分2個梯次，分別為9月15日和9月17日的A13跟著桃捷一起追飛機，每梯次限量30人，名額有限報名要快。
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