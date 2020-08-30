跟桃捷一起去旅行！ 第3波國門深度體驗遊明開放報名

受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名，共有2個梯次，每梯次限量30人。

出國禁令持續延長、偽出國行程總是秒殺，桃捷公司表示，雖然無法帶民眾飛上天，但為滿足大家等待出國的想像，特別推出「國門深度體驗遊」行程，民眾搭乘捷運到機場後，由桃捷公司安排機場全程導覽、提供景觀看台絕佳VIP位置，讓民眾觀看各家航空飛機在跑道起降。

另外還有懷舊風味玩藝大街，重現台灣三○年代大稻埕的街道場景，可重溫台灣傳統歷史文化，最後再到五星級飯店景觀餐廳，一邊觀賞飛機起降，一邊享受美味精緻的下午茶。

桃捷公司說，這次推出的國門深度體驗遊行程為「發現機場好好玩、體驗候機也是旅行的一種浪漫」，一人只要400元，此外，報名參加小旅行的民眾，只要臉書按讚分享活動資訊，桃捷公司加碼再送一日票，讓民眾搭著機捷玩透透。