快訊

信義區新光三越百貨A11倉庫起火 火勢15分鐘內撲滅

館長似不信嫌犯只有1人 黃國昌無酬接槍擊案委任律師

跟桃捷一起去旅行！ 第3波國門深度體驗遊明開放報名

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名。圖／桃園捷運公司提供
受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名。圖／桃園捷運公司提供

受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名，共有2個梯次，每梯次限量30人。

出國禁令持續延長、偽出國行程總是秒殺，桃捷公司表示，雖然無法帶民眾飛上天，但為滿足大家等待出國的想像，特別推出「國門深度體驗遊」行程，民眾搭乘捷運到機場後，由桃捷公司安排機場全程導覽、提供景觀看台絕佳VIP位置，讓民眾觀看各家航空飛機在跑道起降。

另外還有懷舊風味玩藝大街，重現台灣三○年代大稻埕的街道場景，可重溫台灣傳統歷史文化，最後再到五星級飯店景觀餐廳，一邊觀賞飛機起降，一邊享受美味精緻的下午茶。

桃捷公司說，這次推出的國門深度體驗遊行程為「發現機場好好玩、體驗候機也是旅行的一種浪漫」，一人只要400元，此外，報名參加小旅行的民眾，只要臉書按讚分享活動資訊，桃捷公司加碼再送一日票，讓民眾搭著機捷玩透透。

跟著桃捷一起去旅行第3波活動，明天上午9點準時開放報名（詳細報名資訊: https://reurl.cc/pymaDx），共分2個梯次，分別為9月15日和9月17日的A13跟著桃捷一起追飛機，每梯次限量30人，名額有限報名要快。

受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名。圖／桃園捷運公司提供
受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名。圖／桃園捷運公司提供
受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名。圖／桃園捷運公司提供
受到新冠肺炎疫情影響，有假可放卻沒辦法出國，桃園捷運公司了解大家的渴望，推出「跟著桃捷一起去旅行」第3波輕旅行，將於明天開始報名。圖／桃園捷運公司提供

桃捷 出國 機場

延伸閱讀

捷克參議院議長率團抵台 團員機場無發燒順利入境

香港新增21確診 第3波死亡數增逾10倍

桃捷承租商紓困減租 延至年底

追查靈骨塔詐騙案第3波出擊 幕後操盤黃姓兄弟羈押禁見

相關新聞

基隆與桃園市長更上一層樓？ 「吃豆乾升大官」藏玄機

基隆市長林右昌今天下午拜訪桃園市長鄭文燦，兩人暢遊大溪和平老街和周邊百年歷史景點，面對媒體問2022年選舉和政治布，鄭文...

苗栗新住民演自己心路歷程 「台灣心客家情」大成功

苗栗縣苗南區新住民家庭服務中心新住民客家多元劇工作坊20多名學員，素人今天出師成果展，帶著小孩演出「台灣心客家情」，劇中...

【即時短評】騎一趟就知道 苗縣府正視機車族心聲

台灣人口2300萬，機車就高達1萬5000輛，許多人的日常是騎機車代步，但道路充滿了對機車族不友善設計，甚至有主事者騎一...

拍賣綠商品表揚甘藷王 鄭文燦：新學年採購履歷大豆

桃園市長鄭文燦今天上午前往大園區分別參加桃園市綠色消費樂購季及大園區甘藷評鑑推廣行銷活動，為桃園在地綠色產品行銷，表揚大...

機車2段式左轉了嗎？ 苗栗優先檢討15處明顯矛盾路口

苗栗縣頭份市中華路台1己線到中正路間，內側車道禁行機車路段及機車2段式左轉路口，標準一變再變，縣府啟動專案檢討合理性，鎖...

桃園20個長照據點經申請成伯公照護站 遭疑資源重疊

桃園市政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫，包括中壢等7地區成立20個伯公照護站，主打客家文化、客語志工服務，不過遭議員...

「義料之外-六家有義士」 竹北六張犁接地氣展登場

義民節為北部客家族群重要節日，今年全國義民祭由新竹縣的大隘祭典區輪值，目前正值活動期間，由文化局與國立交通大學共同籌畫的...

5公頃大湳雅公園將升級 增兒童遊具、五感花園

新竹市北區東西向快速道路台68線旁武陵路段過去缺乏綠地，市府兩年前活化部分台大醫院湳雅院區預定地，將3公頃閒置土地改造為...

桃園三民蝙蝠洞50隻蝙蝠現蹤 達人：20多年沒看過了

桃園市復興區擁有多樣自然生態資源，桃園市政府觀光旅遊局推出2020北橫探險節，其中「三民蝙蝠洞」更是熱門景點，最令人振奮...

頭份市124甲縣道禁行機車地方反映不便 部分路段試開放

國道1號苗栗縣頭份交流道聯絡道124甲縣道，全線禁行機車，地方迭有反映機車族造成加油、下田工作等不便，苗栗縣道路交通安全...

「桃園版松菸」招商不利 龍潭十一份園區挨批養蚊

桃園市龍潭十一份觀光文化園區有「桃園版松菸」之稱，市府觀旅局去年8月完成整建，但OT營運移轉案已流標3次，市議員批評「市...

竹科生活圈／國衛院落羽松 竹南冬季亮點

國家衛生研究院在苗栗縣竹南科學園區的永久院址擁有廣闊的院區環境，室外有大片的休閒綠地及林蔭，還有環境雅致的步道，成為鄰近...

熱門新聞

2.58倍大安森林公園 台中「中央公園」要開幕了

最激烈補選 藍亮如擊敗綠營對手當選羅東仁和里長

480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

直擊！金門酒店業也收振興劵 帶動業績強強滾

圳溝橡皮壩驚見「女屍」 警方電話接不停

民進黨議員調查全市里長赴大陸詳情 里長：心生恐懼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。