基隆與桃園市長更上一層樓？ 「吃豆乾升大官」藏玄機

基隆市長林右昌今天下午拜訪桃園市長鄭文燦，兩人暢遊大溪和平老街和周邊百年歷史景點，面對媒體問2022年選舉和政治布，鄭文燦不諱言現在討論2022確實還有點早，「我是專心市政、努力建設、心無旁騖。」

對媒體點名林右昌可能參選下屆台北市長，林右昌強調他是基隆市長，現在最重要的工作是如何在預計的進程內，把基隆市政做好，現在的心情是「只要過一天，當市長的時間就少一天」，基隆市府團隊有強烈的急迫感，所以他把1天當成2、3天在用，希望多為基隆爭取經費、建設，讓市政改變的進度加快，明年預計舉辦「基隆城市博覽會」，有很多工作要推動進行，把市長工作做好比較重要，選舉的事情還很久，也不去做這樣的思考。

桃園與基隆攜手合作推薦「和平安心遊、作伙來基桃」，桃園市長鄭文燦上周到基隆市參觀觀光發展成果，今天下午基隆市長林右昌和團隊參觀大溪老城區和平老街文化巡禮，鄭文燦全程導覽解說，兩位市長走逛木藝生態博物館、中正公園及和平老街，感受大溪中西合璧牌樓藝術及日式建築風情，還品嘗豆乾製成的美食，雙市長帶大家一覽大溪獨特百年風華，持續推廣桃園基隆雙城旅遊。